Babišov advokát: Dnešok je strašidelným dňom právneho štátu v Česku

Praha 23. júna (TASR) - Obhajcovia českého expremiéra Andreja Babiša a súčasnej europoslankyne Jany Nagyovej sú pripravení naďalej bojovať za ich nevinu. Po vynesení rozsudku Vrchného súdu v Prahe, ktorý zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu v kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH) a zároveň ho zaviazal svojimi závermi, to povedal jeden z Babišových advokátov Michael Bartončík. Rozhodnutie komentoval slovami, že ide o „strašidelný deň“ právneho štátu v ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Vnímam to tak, že sa Vrchný súd inštaloval do pozície štátneho zástupcu, ktorý tu bol v priebehu verejného zasadnutia absolútne nečinný, a súčasne sa inštaloval do roly prvostupňového súdu, ktorý nahradil v tom, že prostredníctvom faktov vyslovil vinu, odôvodnil ju a neviem, či dokonca nehovoril v podstate aj o tom, aký trest by si obžalovaní zaslúžili. Pre mňa je to strašidelný deň právneho štátu v Českej republike. Nemám k tomu čo viac povedať,“ uviedol Bartončík.



Na otázku, aký bude ďalší postup obhajoby, odpovedal, že sa pripraví na pokračujúce hlavné konanie. Chce sa detailne oboznámiť s písomnou verziou rozhodnutia, vyjadriť sa k nej a tiež sa zamyslieť nad tým, či neexistujú ešte nejaké nové dôkazy, ktoré by mohli advokáti súdu predložiť. „Pripravíme sa na ďalšie hlavné konanie, budeme ďalej bojovať,“ dodal Babišov advokát.



Podľa vrchného súdu je nesporné, že FČH bola vytvorená účelovo a že obžalovaní vedome obišli kritériá na získanie dotácie a uchádzali sa o ňu neoprávnene. Odvolací súd zaviazal prvostupňový súd, aby sa týmito závermi v ďalšom konaní riadil. Obhajoba tento postup vo svojich záverečných rečiach tvrdo kritizovala.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)