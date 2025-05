Babišov advokát: Neverím tomu, že odvolací súd oslobodenie potvrdí

Praha 26. mája (TASR) - Advokát českého expremiéra a predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša Eduard Bruna v prípade kauzy Čapí hnízdo neverí, že odvolací súd potvrdí oslobodzujúci rozsudok prvostupňového súdu. Ako jeden z obhajcov to v pondelok povedal novinárom po skončení dopoludňajšej časti pojednávania, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Štátny zástupca v odvolaní navrhuje, aby Vrchný súd v Prahe prípad vrátil prvostupňovému súdu aj so záväzným právnym názorom. Bruna to kritizuje. „Ustálená judikatúra stojí desiatky rokov na stanovisku, že odvolací súd nemôže prvostupňovému súdu prikázať, ako má rozhodnúť vo veci viny a tu to štátny zástupca navrhuje, aby zaviazali prvostupňový súd k uznaniu viny. Ja si myslím, že to nie je možné vzhľadom na to, akými zmluvnými podmienkami sme viazaní aj v Európe,“ podotkol.



Druhá možnosť, ako môže odvolací súd rozhodnúť, je oslobodzujúci rozsudok potvrdiť. „Môžu ho potvrdiť. Veľmi tomu neverím,“ dodal.



Predsedníčka senátu Eva Brázdilová v dopoludňajšej časti čítala správu o stave veci, v ktorej popisovala, čo sa v kauze podľa obžaloby stalo a tiež doterajší priebeh súdneho procesu. Pripomenula vypočutých svedkov a vykonané dôkazy. Zdôraznila tiež, že prípad sa pred odvolacím súdom začal pojednávať až teraz preto, lebo obžalovaná Jana Nagyová sa vlani stala europoslankyňou. Súd preto musel počkať na to, kým ju Európsky parlament zbaví poslaneckej imunity, čo sa stalo až tento rok v apríli.



Správu o stave veci čítala viac než dve hodiny a po jej skončení vyhlásila prestávku. Po nej slovo dostane štátny zástupca Mojmír Frček, ktorý zhrnie dôvody odvolania, na čo bude následne reagovať obhajoba.



Brázdilová informovala, že súd plánuje vypočuť svedkov Jana Bareša a znalca Vítězslava Hálka. Oboch už vypočúval aj mestský súd. Predvolanie Bareša advokáta Brunu prekvapilo. „Pán Bareš by mal byť zajtra znova vypočúvaný a ja som veľmi prekvapený, že ho volajú, lebo som sa dozvedel, že pri ostatných svedkoch sa tá výpoveď bude čítať,“ čudoval sa ostrieľaný obhajca. Prekvapený bol aj dĺžkou pojednávania, ktoré odvolací súd naplánoval. Podľa jeho slov to nie je typické.