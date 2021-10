Babišov sviatočný prejav bol podľa politológov ústretový a vecný

Praha 29. októbra (TASR) - Štvrtkový prejav českého premiéra Andreja Babiša pri príležitosti štátneho sviatku vzniku Československej republiky hodnotia politológovia ako pozitívne ústretový, vecný a stručný.



Vidia v ňom aj "prezidentské tóny" a zamýšľajú sa nad tým, či to bolo tým, že Babiš v podstate zastupoval prezidenta Miloša Zemana, alebo už sám pomýšľa na prezidentskú funkciu, informoval spravodajský webový portál iDNES.cz.



Podľa politológa Jana Kubáčka išlo o zaujímavý prejav, v ktorom sa miešalo niekoľko Babišových misií.



"Taký sme ešte nezažili. Kombinovalo sa v ňom niekoľko žánrov, ako keby sme tam trochu počuli Václava Klausa, Jiřího Paroubka, Andreja Babiša a do toho niektoré témy, ktoré by sa hodili už do prezidentskej kampane," poznamenal.



V prejave sa podľa neho spájal premiérsky, bilančný rozmer, vidí v ňom aj "prezidentské tóny" a zároveň vstupnú stratégiu opozičného vyzývateľa. "Už sú tam pomenované kľúčové témy, na ktorých sa bude vymedzovať voči vláde," myslí si Kubáček.



Nad otázkou, či bol dôvodom ústretovosti Babišovho prejavu fakt, že v podstate zastupoval prezidenta, ktorý v tomto čase tradične prednáša prejav pri udeľovaní vyznamenaní, alebo či má sám Babiš prezidentské ambície, sa pozastavil politológ Josef Mlejnek z Karlovej univerzity.



Na prejave ho zaujalo i jasné priznanie, že Babiš uznáva ambíciu vznikajúcej koalície na zostavenie vlády a že on sám sa na budúcej vláde ani napriek podpore prezidenta nebude podieľať.



Politológ Ladislav Mrklas zo súkromnej vysokej školy CEVRO Institut ocenil, že Babiš bol ústretový a hovoril vecne. Niekoľko bodov však označil za diskutabilné v súvislosti s tým, čo doteraz premiér robil a ako sa vyjadroval.



Poukázal napríklad na otázku zadlžovania a deficitu verejných rozpočtov, kedy podľa neho Babiš "prepásol dobré roky" hospodárskeho rastu, nešetril a rozdával voličom.



Za druhý kontroverzný bod v prejave označil v súvislosti s premiérovou výzvou na očkovanie nezvládnutú covidovú pandémiu. Apel na očkovanie vníma Mrklas na jednej strane ako logický, na druhej strane si nemyslí, že bude hrať zásadnú úlohu v rozhodovaní ľudí v otázke vakcinácie.



Prejav končiaceho premiéra ocenil aj kandidát na budúceho predsedu českej vlády Petr Fiala.



"Je dobre, že Andrej Babiš v deň nášho štátneho sviatku ustúpil od svojho obvyklého konfrontačného štýlu. Spoločnosť je rozdelená, je treba vrátiť do politiky slušnosť a rešpekt k iným názorom. Voliči sa jasne vyjadrili za zmenu politického štýlu a kultúry," uviedol Fiala.