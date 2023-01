Expremiérov advokát: Babišov syn chcel vedome poškodiť svojho otca

Praha 6. januára (TASR) - Syn českého expremiéra Andrej Babiš mladší chcel svojimi výpoveďami v kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH) vedome poškodiť svojho otca. Vo svojej záverečnej reči to povedal právny zástupca expremiéra Michael Bartončík, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dôkazná hodnota výpovedí Babišovho syna k tomuto prípadu je podľa advokáta nevýznamná. Obhajoba ich nepovažuje za dôveryhodné a sú podľa nej v rozpore s dôkazmi. Dôveryhodnosť Babiša juniora je podľa Bartončíka "kruciálne znížená".



Za nedôveryhodné obhajoba považuje aj niektoré ďalšie výpovede svedkov. Jeden z nich údajne podľahol "mediálnej masáži" a prezentoval skutočnosti, ktoré časovo nesedia.



Babišov advokát rozporoval obžalobu štátneho zástupcu a označil ju za kostrbatú konštrukciu. Dôkazná situácia sa podľa neho od podania obžaloby nezmenila a jediným novým dôkazom je posudok o zdravotnom stave Andreja Babiša mladšieho.



Babiš senior podľa neho prevod akcií nerobil účelovo, čo dokazujú výpovede napríklad jeho manželky Moniky a jej brata Martina Herodesa.



Babiš podľa Bartončíka nikdy nepopieral, že prišiel s nápadom revitalizovať miesto, kde dnes stojí FČH. Ale od prvotného nápadu po dokončenie projektu sa mnoho vecí zmenilo a nijako to neovplyvnilo skutočnosť, že FČH spĺňala definíciu malého a stredného podniku.



Český expremiér podľa advokáta akcie FČH v rozhodujúcom období nevlastnil a nijako sa nepodieľal na chode spoločnosti. Neexistuje dôkaz, že by mal naplniť skutkovú podstatu trestného činu. Podľa neho žiadne dôkazy v záverečnej reči nepredniesol ani štátny zástupca Jaroslav Šaroch.



Na záver Babišov obhajca súdu navrhol, aby jeho mandanta oslobodil spod obžaloby, pretože pre jeho konanie chýbajú znaky trestného činu opísané v obžalobe.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)