Babiš:Turkovu nomináciu na post ministra už na Pražský hrad neodnesiem
Po tom, čo Pavel odmietol vymenovať Turka za ministra, česká vláda schválila vytvorenie funkcie splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal, ktorú obsadil čestný predseda Motoristov.
Autor TASR
Praha 19. januára (TASR) - Český premiér Andrej Babiš nedostal od Motoristov žiadny návrh na obsadenie postu ministra životného prostredia, uviedol v pondelok po zasadnutí vlády ČR. Zároveň dodal, že nomináciu poslanca a čestného predsedu strany Motoristi sebe Filipa Turka na tento post už prezidentovi Petrovi Pavlovi neodnesie. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz.
„Od Motoristov som nedostal žiadne návrhy, čo by som mal robiť ďalej. Už nebudem nič nosiť, pretože, prečo by som to mal robiť, keď to prezident odmietol?“ odpovedal Babiš novinárom na otázku, či zvažuje opätovný pokus o nominovanie Turka do funkcie šéfa rezortu životného prostredia.
Ministerstvo zatiaľ vedie predseda Motoristov a minister zahraničných vecí Petr Macinka. Podľa Babišových predchádzajúcich vyjadrení však ide iba o dočasné riešenie.
Po tom, čo Pavel odmietol vymenovať Turka za ministra, česká vláda schválila vytvorenie funkcie splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal, ktorú obsadil čestný predseda Motoristov. To, či ide o riešenie dlhodobého charakteru, ale zostáva otázne.
Z Babišových vyhlásení je však evidentné, že sa do riešenia tohto problému nechce zapájať. „Mám v pláne to konečne uzavrieť,“ povedal s tým, že sa momentálne venuje iným témam vrátane rozpočtu, zdravotnej starostlivosti a obchvatov ciest.
„Ospravedlňujem sa, ale nemám na to energiu... alebo mám, ale nechcem sa stále vyjadrovať na adresu pána Turka,“ uzavrel Babiš.
Macinka minulý týždeň uviedol, že prezident komplikuje situáciu a strana Motoristov naďalej trvá na tom, aby Turka vymenoval na post ministra. Avizoval, že strana pripravuje ďalšie kroky, nechcel ich však bližšie špecifikovať.
