Baby box na múre kláštora v Záhrebe vyvolal v Chorvátsku polemiku

Záhreb 25. marca (TASR) - Inštalácia tzv. hniezda záchrany - baby boxu pre opustených novorodencov - vyvolala v tradične katolíckom Chorvátsku spor, pričom skupiny bojujúce za práva žien žiadajú jeho odstránenie, pretože ho vnímajú ako "trójskeho koňa" kampaní proti potratom, informuje agentúra AFP, píše TASR.



AFP dodala, že baby box namontovali vo februári na múr kláštora v pokojnej záhrebskej štvrti. Pohybové senzory pri otvorení poklopu na baby boxe spustia alarm na mobilných telefónoch mníšok v kláštore a aktivistov katolíckej organizácie bojujúcej proti potratom. Bezpečnostná kamera je nastavená tak, aby nesnímala osobu, ktorá dieťa v boxe zanecháva.



Ako vysvetlila Alberta Vrdoljaková z mimovládnej organizácie Betlehem, ktorá prevádzkuje toto "okno života", cieľom je zachrániť životy a zabrániť infanticíde. Tvrdí, že potrebu tohto systému dokázal prípad novorodeného chlapčeka, ktorého v máji 2024 našli dvaja tínedžeri v odpadkovom koši v parku neďaleko Záhrebu. Dieťa prežilo.



V Chorvátsku je interrupcia legálna, ale stala sa menej dostupnou, pretože väčšina gynekológov v štátnych nemocniciach ju odmieta vykonávať z morálnych dôvodov.



Baby box v Záhrebe síce ešte nebol na svoj účel použitý, ale úrady v súvislosti s ním medzičasom upozornili, že opustenie dieťaťa je v Chorvátsku trestným činom. Ministerstvo sociálnej politiky začalo v kauze inšpekciu.



Aj skupina Women's Network Croatia inštaláciu baby boxu kritizovala ako "nezákonnú, nebezpečnú a v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa" a vyzvala na jeho odstránenie.



Chorvátska ombudsmanka pre práva detí Helenca Pirnat Dragičevičová síce uznala, že "každá záchrana života je ušľachtilá", ale tiež upozornila, že "treba mať na pamäti etické a právne otázky, ktoré takéto miesto ukladá". Odvolala sa na právo dieťaťa poznať svoju identitu, ktoré zaručuje dohovor OSN, a zdôraznila, že je potrebné riešiť základné príčiny opustenia detí.



AFP dodala, že Výbor OSN pre práva dieťaťa so sídlom v Ženeve varuje pred hniezdami záchrany a žiada štáty, aby našli alternatívy pre riešenie takýchto situácií. Niektorí právni experti však baby boxy a ich využívanie podporujú.



"Právo na život má prednosť pred právom na informácie o (biologickom) pôvode," uviedla pre miestne médiá profesorka práva zo Záhrebskej univerzity Aleksandra Korač Graovacová. "Dieťa bez zabezpečeného práva na život nemá žiadne iné právo," doplnila.



Podľa mimovládnej organizácie Betlehem má podobné baby boxy najmenej desať európskych krajín - Belgicko, Česko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Švajčiarsko a Taliansko. Existujú aj v Číne, Indii, Japonsku a USA.



Podľa oficiálnych údajov bolo v Chorvátsku za posledné desaťročie zaznamenaných šesť prípadov zabitia dieťaťa.



Na rozdiel od niektorých európskych krajín v Chorvátsku nie je možný anonymný pôrod, hoci ministerstvo zdravotníctva minulý rok zriadilo pracovnú skupinu pre túto problematiku.



AFP dodala, že iná skupina podporovaná cirkvou - V mene rodiny - vo februári vyzvala prijať v Chorvátsku zákon, ktorý by umožnil anonymný pôrod a zaviazal nemocnice, aby na to vytvorili podmienky.