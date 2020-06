Bacheletová: Pandémia odhalila rasovú nerovnosť voči menšinám

Ženeva 2. júna (TASR) - Krajiny ako Spojené štáty, Brazília, Británia či Francúzsko nemôžu poraziť pandémiu nového koronavírusu, pokiaľ nebudú bojovať proti rasovej nerovnosti, ktorá je aj spúsťačom aktuálnych protestov v USA. Uviedla to v utorok v Ženeve vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, píše agentúra DPA.



Úmrtnosť na ochorenie COVID-19 v USA je viac než dva razy vyššia u Afroameričanov než u iných skupín obyvateľstva, povedala Bacheletová.



V Anglicku a vo Walese zomrie na chorobu spôsobenú novým koronavírusom SARS-CoV-2 takmer dvakrát viac ľudí s čiernou pleťou, Pakistancov a Bangladéšanov než iných etnických či národnostných skupín.



Viac úmrtí než iné regióny zaznamenal aj francúzsky department Saint-Denis ležiaci severne od Paríža, kde žije množstvo národnostných menšín. Pravdepodobnosť, že ochoreniu COVID-19 podľahnú v brazílskom štáte Sao Paulo nebelošské osoby je o 62 percent vyššia než to, že naň zomrú belosi, menovala Bacheletová.



Etnické menšiny môžu byť viac ohrozené, pretože trpia viacerými formami nerovného zaobchádzania, spresnila. Dôvodom je aj to, že vysokorizikové sektory, ako napríklad doprava, upratovacie práce a zdravotníctvo zamestnávajú veľké množstvo pracovníkov práve z radov národnostných menšín.



"Protesty v Spojených štátoch, ktoré vyvolalo zabitie Georgea Floyda, neupozorňujú len na policajné násilie voči ľuďom s farebnou pleťou, ale aj na nerovnosti čo sa týka zdravia, vzdelávania, zamestnania a zakorenenú rasovú diskrimináciu," povedala Bacheletová.



"Štáty musia podniknúť bezodkladné kroky, ako je priorizácia zdravotného monitorovania a testovania, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a poskytovanie cielených informácií pre tieto komunity," vyzvala vysoká komisárka OSN, ktorú citovala agentúra AFP.