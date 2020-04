Bacheletová varovala pred porušovaním ľudských práv počas pandémie

Ženeva 27. apríla (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v pondelok varovala, že krajiny, ktoré v mene boja proti pandémii nového koronavírusu ignorujú princípy právneho štátu, môžu spôsobiť "ľudskoprávnu katastrofu". Informovala o tom agentúra AFP.



Bacheletová štáty vyzvala, aby sa nedopúšťali porušovania základných ľudských práv "pod zámienkou výnimočných alebo núdzových opatrení".



"Núdzové právomoci by nemali byť zbraňou, ktorú vlády použijú na potláčanie odporcov, kontrolu obyvateľstva či dokonca na zachovanie si nepretržitého vládnutia," varovala. "Mali by byť využité na efektívne vyrovnania sa s pandémiou - nič viac a nič menej," dodala.



Bacheletová uznala, že štáty majú právo obmedziť v čase pandémie niektoré práva ľudí s cieľom zabezpečiť ochranu verejného zdravia, avšak zdôraznila, že tieto obmedzenia by mali byť nevyhnutné, primerané, časovo obmedzené a nemali by byť diskriminačné.



Upozornila na správy z rôznych regiónov, kde polícia a iné bezpečnostné zložky používajú nadmernú a niekedy dokonca smrteľnú silu, aby ľudí prinútili dodržiavať obmedzenia pohybu či zákaz vychádzania. Dodala, že sa to často deje voči najchudobnejším a najzraniteľnejším častiam populácie.



"Streľba, zadržiavanie či zlé zaobchádzanie s niekým za to, že porušil zákaz vychádzania, keďže sa snažil beznádejne zohnať potravu, je jednoznačne neakceptovateľná a nezákonná reakcia," uviedla. Odsúdila aj masové zatýkania v niektorých krajinách, ktoré nie sú podľa jej slov nevyhnutné a sú "nebezpečné".



Vyhlásenie Bacheletovej prišlo v čase, keď novému koronavírusu podľahlo na celom svete už viac než 200.000 ľudí a takmer tri milióny sa ním nakazilo.