Bacheletová vymenovala tím, ktorý vyšetrí situáciu v Bielorusku

Ženeva 19. mája (TASR) - Komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová vymenovala v stredu troch expertov, ktorí jej pomôžu s vyšetrovaním údajného porušovania ľudských práv v Bielorusku v súvislosti s vlaňajšími spornými prezidentskými voľbami. Informovala o tom agentúra AFP.



Predsedať vyšetrovaniu bude známa právnička špecializujúca sa na oblasť ľudských práv Karinna Moskalenková. Bacheletová vyšetrovaním poverila aj kanadskú právnu expertku Susan Bazilliovú a srbského profesora práva Marka Milanoviča.



Podľa Bacheletovej sa v uplynulom roku v Bielorusku vystupňovalo "dlhotrvajúce a chronické" porušovanie ľudských práv a to najmä v spojitosti s prezidentskými voľbami. Bieloruská vláda podľa nej často odopiera občanom aj základné slobody.



Výsledky práce vyšetrovacej komisie podľa Bacheletovej zohrajú dôležitú úlohu pri vyvodení zodpovednosti voči bieloruským predstaviteľom zodpovedným za porušovanie ľudských práv.



Rada OSN pre ľudské práva prijala v marci rezolúciu odsudzujúcu porušovanie ľudských práv v Bielorusku a poverila Bacheletovú zdokumentovaním príslušných dôkazov, ktoré by prípadne umožnili postaviť zodpovedné osoby aj pred súd.



Komisárka v septembri oboznámi Radu OSN s predbežnými výsledkami vyšetrovania, pričom kompletnú správu má predložiť v marci 2022.



Moskalenková v minulosti zastupovala aj bývalého ropného magnáta Michaila Chodorkovského. Od roku 2017 je šéfkou mimovládnej organizácie Centre de la protection internationale so sídlom v Štrasburgu. Medzi jej bývalých klientov patrí aj šachový veľmajster Garry Kasparov a zosnulý ruský špión Alexander Litvinenko.



Milanovič je profesorom verejného medzinárodného práva na Nottinghamskej univerzite v Británii a spolupracovníkom Belehradského centra pre ľudské práva (BCĽP). Bazilliová je šéfkou Medzinárodného projektu pre práva žien.



V Bielorusku sa vlani v auguste konali sporné voľby hlavy štátu, ktoré podľa oficiálnych výsledkov opäť vyhral dlhoročný autoritársky líder Alexandr Lukašenko. Opozícia ani západné krajiny však nepovažujú jeho znovuzvolenie za legitímne a vlaňajšie voľby označujú za zmanipulované.



Po voľbách v Bielorusku vypukli masové protesty, ktoré si vyžiadali niekoľko obetí na životoch, stovky zranených a viac ako 30.000 zadržaných. Demonštrácie však postupne zoslabli v dôsledku tvrdých policajných zásahov a masového zatýkania, ako aj v súvislosti s nepriaznivým zimným počasím. V posledných mesiacoch majú protestné akcie už len epizodický a lokálny charakter.