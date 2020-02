Bacheletová vyzvala na vytvorenie humanitárnych koridorov v Sýrii

Ženeva 18. februára (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v utorok vyjadrila veľké znepokojenie z eskalácie bojov a prehlbujúcou sa humanitárnou krízou na severozápade Sýrie a vyzvala na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nijaký úkryt nie je v súčasnosti bezpečný. A keďže ofenzíva sýrskych síl stále pokračuje a ľudia sú nútení uchýliť sa do stále sa zmenšujúcich oblastí, obávam sa, že bude zabitých ešte viac osôb," uviedla vo vyhlásení Bacheletová.



"Ako môže niekto ospravedlniť také bezhlavé a neľudské útoky?" vyjadrila svoje rozhorčenie Bacheletová. "Teraz im hrozí väčšie nebezpečenstvo než kedykoľvek predtým a majú len malú nádej na bezpečný návrat do oblastí, odkiaľ pochádzajú alebo tam, kam sa chcú presunúť," povedala. Všetky bojujúce strany v Sýrii vyzvala, aby vytvorili humanitárne koridory pre bezpečný prechod civilistov, ktorí uviazli v oblastiach ovládaných povstalcami.



Jednotky sýrskej armády vedú od decembra minulého roka so vzdušnou podporou Ruska ofenzívu v poslednej bašte povstalcov a islamistov Idlib a v susediacich provinciách Aleppo a Lázikíja.



Sýrske vládne sily podporované Ruskom, ale aj Iránom a libanonským šiitským hnutím Hizballáh majú v súčasnosti pod kontrolou viac než 70 percent územia Sýrie.



V Sýrii vyhnali boje od začiatku vlaňajšieho decembra podľa údajov OSN z domovov 900.000 ľudí, čo je najvyšší počet od vypuknutia občianskej vojny v roku 2011. Od začiatku tohto roka bolo zabitých takmer 300 civilistov, pričom 93 percent z nich zomrelo podľa Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) v dôsledku útokov sýrskych síl a ich spojencov. Tábory, v ktorých žijú vysídlené osoby, opakovane zasiahli útoky sýrskych vládnych síl.