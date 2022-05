Bacheletová: Za smrť väčšiny civilistov na Ukrajine sú zodpovední Rusi

Ženeva 12. mája (TASR) - Za väčšinu civilných obetí počas ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu je zodpovedná ruská armáda a jej pridružené ozbrojené skupiny. Vo štvrtok to na základe zistení svojho úradu oznámila vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová. TASR prevzala správu od agentúry AP a spravodajskej stanice Sky News.



Prevažná väčšina civilných obetí je v dôsledku útokov ťažkého delostrelectva, raketových a leteckých útokov, uviedla Bacheletová. Rozsah nezákonného zabíjania – vrátane indícií o masových vraždách v Kyjevskej oblasti – nazvala Bacheletová šokujúcim.



"Podľa našich informácií možno síce takéto incidenty pripísať obom stranám konfliktu, no zdá sa, že za väčšinu týchto obetí sú zodpovedné ruské ozbrojené sily a pridružené ozbrojené skupiny," povedala Bacheletová na osobitnom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva.



Rada OSN pre ľudské práva vo štvrtok rozhodne, či poverí vyšetrovateľov oficiálne preskúmať udalosti, ku ktorým došlo v Kyjeve a iných regiónoch v priebehu februára a marca. Podľa ukrajinských úradov tam ruské sily zavraždili stovky civilistov.



Valné zhromaždenie OSN v apríli odhlasovalo pozastavenie členstva Ruska v Rade OSN pre ľudské práva pre obvinenia z vojnových zločinov ruskej armády na Ukrajine. Rusko opakovane poprelo, že by počas svojej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine útočilo na civilistov.