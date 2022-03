Bádatelia objavili fosíliu najstaršieho známeho predka chobotníc

Washington 15. marca (TASR) - Paleontológovia objavili fosíliu najstaršieho známeho predka chobotníc. Tento tvor podľa odborníkov žil o milióny rokov, skôr než sa doteraz predpokladalo – zrejme ešte pred existenciou dinosaurov. Bádatelia ho pomenovali Syllipsimopodi bideni, podľa amerického prezidenta Joea Bidena. TASR túto informáciu prevzala z britského denníka The Guardian.



Vzácna skamenelina bola vykopaná v americkom štáte Montana a darovaná Kráľovskému múzeu v kanadskom Ontáriu ešte v 80. rokoch minulého storočia, vysvetľuje štúdia zverejnená vo vedeckom časopise Nature Communications.



"Táto (fosília) od 80. rokov sedela v múzeu a nikto si neuvedomil jej dôležitosť," povedal pre denník New York Times paleontológ Christopher Whalen z Amerického prírodovedného múzea v New Yorku, ktorý si ako prvý na skameneline všimol zachované ramená a prísavky.



Tento hlavonožec, ktorý podľa expertov žil pred 328 miliónmi rokov, meral približne 12 centimetrov a na rozdiel od súčasných chobotníc mal desať chápadiel namiesto ôsmich, informuje stanica ČT24. Bádatelia na domnievajú, že tvor žil v plytkej vode v zálive vtedajšieho tropického oceánu. Dinosaury sa na zemi objavili pred zhruba 240 miliónmi rokov.



Fosília je unikátna aj tým, že vôbec existuje. Najlepšie zachované sú totiž spravidla fosílie kostí, ktoré však chobotnice nemajú. "Fosílie mäkkých tkanív nachádzame veľmi zriedkavo," povedal zoológ Mike Vecchione z prírodovedeckého múzea v meste Washington.



Pomenovanie tohto druhu po šéfovi Bieleho domu Bidenovi je podľa vedcov myslené ako kompliment. Veda a výskum totiž patrí medzi stanovené priority Bidenovej administratívy, vysvetlili bádatelia.