Bádensko-Württembersko: Voliči o svojej politickej reprezentácii
Autor TASR
Stuttgart 8. marca (TASR) - Voliči v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko na juhozápade Nemecka v nedeľu rozhodujú o svojej novej politickej reprezentácii. Stredopraví kresťanskí demokrati (CDU) aj v súčasnosti vládnuci Zelení očakávajú úspech na základe posledných prieskumov verejnej mienky. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Voliči majú dva hlasy - prvý pre konkrétneho kandidáta vo volebnom obvode a druhý pre politickú stranu (ten určuje celkové rozdelenie mandátov). Volebné miestnosti sa zatvoria o 18.00 h.
Ide o prvé z piatich veľkých regionálnych volieb v celom Nemecku v tomto roku a očakáva sa, že rastúcu silu v nich predvedie krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). V prípade Bádenska-Württemberska môže až zdvojnásobiť deväťpercentnú podporu voličov z posledných krajinských volieb v roku 2021. Miestna pobočka AfD je pritom vyšetrovaná tajnými službami ako podozrivá extrémistická skupina.
Bádensko-Württembersko bolo tradične baštou CDU, od roku 2011 ho však vedú Zelení končiaceho premiéra Winfrieda Kretschmanna. Prieskum zverejnený vo štvrtok ukázal, že obe strany majú zhruba rovnakú podporu - 26 až 28 percent. Zelení by však mohli profitovať zo zmeny volebných zákonov a zníženého veku pre voličov na 16 rokov.
Nádeje CDU poškodilo oprášené video jej vedúceho kandidáta Manuela Hagela spred ôsmich rokov, keď sa po návšteve školy posmešne vyjadril k veľkému počtu dievčat a hodnotil vzhľad jednej zo žiačok. Prieskum YouGov zistil, že 47 percent respondentov, ktorí počuli o videu, informovalo o negatívnom vplyve tejto informácie na ich pohľad na Hagela.
Výsledky volieb pravdepodobne určia náladu aj pre voľby v susednom Porýní-Falcku 22. marca, kde miestnu vládu vedú sociálni demokrati. Ešte náročnejšie hlasovanie sa črtá v Sasku-Anhaltskouv septembri, kde sa podľa prieskumov očakáva prehra CDU s AfD. Krajne pravicová strana by tam dokonca mohla získať nadpolovičnú väčšinu a po prvýkrat prevziať aj vládnu moc.
Strana nemeckého kancelára Friedricha Merza (CDU) by tiež mohla stratiť kontrolu nad hlavným mestom Berlínom, kde sa bude voliť neskôr v septembri spolu so spolkovou krajinou Meklenbursko-Predpomoransko.
