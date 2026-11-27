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BAE Systems uzavrela s piatimi krajinami dohodu na vozidlá CV90
Zástupcovia piatich štátov podľa Reuters zmluvu podpísali v piatok v Štokholme.
Autor TASR
Štokholm 27. novembra (TASR) - Švédska dcérska spoločnosť britskej zbrojovky BAE Systems uzavrela s Fínskom, Litvou, Holandskom, Nórskom a Švédskom zmluvy v celkovej hodnote šesť miliárd dolárov (5,5 miliardy eur) na dodávku viac ako 400 bojových vozidiel CV90. Ide o projekt spoločného obstarávania, ktorý spája päť krajín v rámci jedného kontraktu. TASR o tom v piatok informovala Jana Hüttnerová zo spoločnosti AMI Communications Slovakia.
Zástupcovia piatich štátov podľa Reuters zmluvu podpísali v piatok v Štokholme. Vozidlo vyrába švédska dcérska spoločnosť BAE Systems Hägglunds.
„Toto obstarávanie dokazuje silu severskej a spojeneckej spolupráce a zdôrazňuje dôveru v rodinu vozidiel CV90 – teraz rozšírenú o Litvu – ako chrbtovú kosť moderných, vysoko schopných mechanizovaných síl,“ uviedol Tommy Gustafsson-Rask, generálny riaditeľ spoločnosti BAE Systems Hägglunds. Vozidlá vo verzii CV9035 MkIV Nordic Edition podľa neho spájajú výkon overený v boji s najnovšími vylepšeniami v oblasti digitalizácie, ochrany a palebnej účinnosti.
Rozsiahly program zahŕňa aj súvisiace podporné systémy, ako sú technické publikácie, výcvik, náhradné diely, špeciálne náradie a skúšobné zariadenia.
Vozidlá a komponenty bude vyrábať distribuovaná sieť dodávateľov v zúčastnených krajinách, čo podľa BAE Systems umožní prenos technických znalostí a posilní bezpečnosť dodávok kľúčových bojových vozidiel pechoty (BVP) v regióne.
Rask pre agentúru Reuters povedal, že zúčastnené krajiny spoločný projekt považujú za spôsob, ako ušetriť peniaze a urýchliť verejné obstarávanie.
Zástupcovia piatich štátov podľa Reuters zmluvu podpísali v piatok v Štokholme. Vozidlo vyrába švédska dcérska spoločnosť BAE Systems Hägglunds.
„Toto obstarávanie dokazuje silu severskej a spojeneckej spolupráce a zdôrazňuje dôveru v rodinu vozidiel CV90 – teraz rozšírenú o Litvu – ako chrbtovú kosť moderných, vysoko schopných mechanizovaných síl,“ uviedol Tommy Gustafsson-Rask, generálny riaditeľ spoločnosti BAE Systems Hägglunds. Vozidlá vo verzii CV9035 MkIV Nordic Edition podľa neho spájajú výkon overený v boji s najnovšími vylepšeniami v oblasti digitalizácie, ochrany a palebnej účinnosti.
Rozsiahly program zahŕňa aj súvisiace podporné systémy, ako sú technické publikácie, výcvik, náhradné diely, špeciálne náradie a skúšobné zariadenia.
Vozidlá a komponenty bude vyrábať distribuovaná sieť dodávateľov v zúčastnených krajinách, čo podľa BAE Systems umožní prenos technických znalostí a posilní bezpečnosť dodávok kľúčových bojových vozidiel pechoty (BVP) v regióne.
Rask pre agentúru Reuters povedal, že zúčastnené krajiny spoločný projekt považujú za spôsob, ako ušetriť peniaze a urýchliť verejné obstarávanie.