Baerbocková a Blinken sľubujú kroky proti potravinovej kríze

Berlín 24. júna (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a jej americký náprotivok Antony Blinken chcú spoločne podniknúť kroky proti potravinovej kríze, ktorá sa stupňuje aj v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Naše posolstvo ako (skupiny) G7 je jasné. Nedovolíme, aby ruská vojna uvrhla svet do hladomoru. Konáme spoločne," uviedla Baerbocková na stretnutí s Blinkenom. Ten na Twitteri napísal, že sa stretli popri piatkovej konferencii o potravinovej bezpečnosti v Berlíne.



V nedeľu sa na zámku Elmau na juhu nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko začína summit krajín skupiny najvyspelejších ekonomík sveta G7, do ktorej okrem Nemecka a USA patria Francúzsko, Japonsko, Kanada, Spojené kráľovstvo a Taliansko.



Nemecko i USA podľa Baerbockovej sledujú, ako Rusko svojou "cynickou obilninovou vojnou" cielene spôsobuje nárast cien potravín s cieľom narušiť stabilitu krajín. "Jediným dôvodom tohto je agresia Ruska voči Ukrajine a ruská blokáda pšenice a ďalších potravín, ktoré by mali byť exportované z Ukrajiny," povedal Blinken. "Sme zjednotení v obrane ľudských práv a demokracie i medzinárodného práva," povedal.