Baerbocková a Lapid diskutovali o jadrovej dohode s Iránom

Tel Aviv 10. februára (TASR) - Rokovania o jadrovej dohode s Iránom vstupujú do svojej "záverečnej fázy", povedala vo štvrtok v Izraeli nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková s tým, že obnovenie tejto zmluvy napriek výhradám židovského štátu prispeje k lepšej bezpečnostnej situácii v regióne. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



Ministerka to uviedla na tlačovej konferencii v Tel Avive po boku svojho izraelského rezortného kolegu Jaira Lapida. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu tohto regiónu od jej nástupu do úradu vlani v decembri.



Lapid podľa vlastných slov tlmočil Baerbockovej pozíciu svojej vlády, že jadrový program Iránu "ohrozuje nielen Izrael, ale aj celý svet". Zároveň povedal, že Teherán "je vývozcom terorizmu od Jemenu až po Buenos Aires".



Baerbocková kontrovala pozíciou Nemeckej spolkovej republiky, ktorá "je presvedčená, že úplné obnovenie JCPOA urobí región vrátane Izraela bezpečnejším, inak by sme tieto rokovania neviedli". Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) je oficiálny názov jadrovej dohody z roku 2015.



Rozhovory s Iránom, ktoré prebiehajú v rakúskej metropole Viedeň, sú podľa šéfky nemeckej diplomacie "v kritickom bode" a je dôležité, aby Irán prejavil ochotu dosiahnuť kompromis.



Baerbocková pred odchodom do Izraela povedala, že Nemecko "má osobitnú historickú zodpovednosť za bezpečnosť Izraela a bude zo solidarity naďalej v tejto veci nápomocné".



Ministerka sa tiež stretne v predjordánskom Ramalláhu s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom a ministrom zahraničných vecí Rijádom Málikím.



Po návšteve Izraela a palestínskych území odcestuje nemecká ministerka do Jordánska. V sobotu odletí do Egypta, ktorý bude v novembri hostiť konferenciu OSN o klimatickej zmene.