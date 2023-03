Baerbocková a Schulzeová chcú zlepšiť postavenie žien v rezortoch

Berlín 1. marca (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a šéfka rezortu rozvoja Svenja Schulzeová predstavili v stredu nové smernice svojich rezortov, ktoré majú zaistiť, že všetci ľudia budú mať "rovnaké právo na reprezentáciu a prístup ku zdrojom". TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Tieto princípy sú zamerané hlavne na podporu potrieb žien a dievčat s cieľom odstrániť diskrimináciu, ktorá má vo všeobecnosti viesť k väčšej stabilite v spoločnosti.



"Nevoláme po revolúcii, ale robíme niečo, čo je samozrejmé," povedala šéfka rezortu diplomacie Baerbocková novinárom v Berlíne. "Feministická zahraničná politika prechádza všetkými oblasťami našej zahraničnopolitickej agendy - od humanitárnej pomoci až po stabilizačné opatrenia, mierové misie a zahraničnú kultúrnu a vzdelávaciu politiku," dodala.



"Chceme, aby spoločnosti boli spravodlivejšie. A bez polovice potenciálu - teda žien - sa nezaobídete. Je potrebné ich brať do úvahy," uviedla ministerka pre rozvoj Schulzeová.



Smernice pre feministickú politiku v rámci ministerstva pre rozvoj okrem iného stanovujú, že do roku 2025 by malo viac než 90 percent nových projektových fondov smerovať do globálnych programov, ktoré podporujú aj rodovú rovnosť, pripomína AP. V roku 2021 išlo o zhruba 64 percent, dodáva agentúra DPA. Najmenej polovica vedúcich pozícií na ministerstve rozvoja má byť obsadených ženami.



Väčšiu rodovú rovnosť v počte zamestnancov chce dosiahnuť vo svojom rezorte aj Baerbocková. Nemecko si podľa jej slov môže brať príklad aj z iných krajín - vyše 30 štátov sveta "od Čile cez Španielsko až po Mongolsko" prijalo feministickú zahraničnú politiku.