Baerbocková a Veldkamp podporujú použitie amerických rakiet na Rusko

Berlín 18. novembra (TASR) — Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a jej holandský rezortný partner Caspar Veldkamp privítali v pondelok rozhodnutie americkej vlády povoliť Ukrajine použiť rakety dodané USA na údery vo vnútrozemí Ruska. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Baerbocková pre rozhlasovú stanicu RBB Inforadio povedala, že pri sebaobrane Ukrajiny ide o to, aby "Ukrajinci nemuseli čakať, kým raketa preletí cez hranicu, ale aby mohli zničiť vojenskú základňu, odkiaľ raketu odpálili". Niektoré významné ukrajinské miesta sú totiž tak blízko k hraniciam s Ruskom, že protivzdušná obrana nestihne zareagovať.



Toto je podľa nej súčasťou medzinárodného práva - práva na sebaobranu. Rovnako ako Zelení, ktorých členkou je Baerbocková, to vidia aj partneri Nemecka z východnej Európy, ako aj Briti, Francúzi a Američania.



Šéfka nemeckej diplomacie sa vyslovila za to, aby boli Ukrajine poskytnuté účinnejšie prostriedky na obranu. "Ak by na našu krajinu padali rakety, drony a bomby, ak by sa útočilo na detské nemocnice, ak by sa útočilo na dodávky elektriny, ak by sa útočilo na náš bežný život, potom by sme sa tiež bránili," dodala.



Sociálnodemokratický kancelár Olaf Scholz odmieta poskytnúť Ukrajine požadované riadené strely Taurus, no Zelení by s tým súhlasili. Kandidát Zelených na kancelára v predčasných voľbách Robert Habeck v nedeľu pre televíziu ARD povedal, že rozhodnutie kancelára Scholza neposkytnúť Kyjevu tieto zbrane bude revidované.



Holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp pred rokovaním ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli povedal, že súhlas s nasadením amerických rakiet proti cieľom na ruskom území vníma ako logickú reakciu na to, že do vojny voči Ukrajine sú teraz zapojení aj severokórejskí vojaci.