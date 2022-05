Baerbocková ako prvá členka nemeckej vlády navštívila Ukrajinu

Kyjev/Berlín 10. mája (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok pricestovala do Kyjeva. Ide o vôbec prvého predstaviteľa nemeckého vládneho kabinetu, ktorý od začiatku ruskej invázie navštívil Ukrajinu, informuje agentúra DPA.



Šéfka nemeckej diplomacie navštívila aj kyjevské predmestie Buča, kde sa po stiahnutí ruských síl našlo viac ako 400 tiel zabitých civilistov. V zničenom meste sa ministerka, ktorú sprevádzala ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová, stretla a zhovárala s miestnymi obyvateľmi. Buča je jedným z miest a obcí v Kyjevskej oblasti, kde ruská armáda podľa ukrajinských predstaviteľov spáchala vojnové zločiny.



Baerbocková sa má počas dňa stretnúť s ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom. V pláne má tiež opätovne otvoriť nemecké veľvyslanectvo v Kyjeve, ktoré je zatvorené od polovice februára, píše denník Die Zeit. Poslední vyslaní zamestnanci nemeckej ambasády odcestovali bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine do Poľska.



Die Zeit konštatuje, že nemecký kancelár Olaf Scholz poveril Baerbockovú cestou na Ukrajinu v rámci prejavu solidarity Nemecka. Návštevu Ukrajiny plánuje údajne aj samotný Scholz po tom, čo ho spoločne s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom pozval ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj.



Stalo sa tak po niekoľkotýždňových diskusiách, keďže Kyjev najprv v apríli odmietol prijať Steinmeiera pre jeho blízke väzby na Rusko. Zelenskyj neskôr apeloval na Scholza, aby Kyjev navštívil v pondelok 9. mája, keď Rusko slávi Deň víťazstva na nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Podľa Zelenského by išlo o "veľmi silný politický krok". Scholz však napokon na túto výzvu nezareagoval.



V nedeľu navštívila ukrajinskú metropolu predsedníčka nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) Bärbel Basová ako druhá najvyššia štátna predstaviteľka. Ešte predtým – minulý štvrtok – absolvoval cestu na Ukrajinu predseda opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz.