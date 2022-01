Baerbocková apelovala na riešenie konfliktu medzi Kyjevom a Moskvou

Berlín/Kyjev 17. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok - pred odchodom na Ukrajinu a do Ruska - zdôraznila potrebu diplomatického riešenia konfliktu medzi Kyjevom a Moskvou. Uviedla tiež, že ak sa Rusko vydá cestou eskalácie, Berlín je pripravený "konať rozhodne", informuje agentúra DPA.



"Sme pripravení na seriózny dialóg o vzájomných dohodách a krokoch, ktoré všetkým v Európe - i Rusku - prinesú väčšiu bezpečnosť," povedala spolupredsedníčka strany Zelených Baerbocková. Zároveň ale zdôraznila: "Nie je možné robiť nijaké ústupky čo sa týka základných práv, akými sú územná nedotknuteľnosť (Ukrajiny), slobodné rozhodovanie o uzatváraní spojenectiev a vzdanie sa hrozby použitia násilia."



Nemecká ministerka chce počas svojej cesty do Ruska vyhodnotiť, či je Moskva pripravená ísť diplomatickou cestou a obnoviť rozhovory v normandskom formáte (Francúzsko, Nemecko, Rusko a Ukrajina) o riešení konfliktu v Donbase, ktorý trvá už takmer osem rokov. Má tiež v úmysle preskúmať, či je možné pokročiť v presadzovaní minských dohôd, z ktorých porušovania sa Kyjev a Moskva navzájom obviňujú.



Baerbockovej prvá pracovná cesta do Kyjeva sa koná pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Nemeckom a Ukrajinou. V pondelok sa šéfka nemeckej diplomacie stretne s krajinským rezortným partnerom Dmytrom Kulebom a prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Takisto sa má stretnúť s nemeckými členmi pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Hovoriť má i o udržateľnej modernizácii ukrajinského energetického sektora, o kontroverznom ruskom plynovode Severný prúd 2 a o pomoci pri zaisťovaní kybernetickej bezpečnosti Ukrajiny.



Na utorok má Baerbocková v Moskve naplánované rokovania s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.



Minister zahraničných vecí Ukrajiny Kuleba totiž pre noviny Bild am Sonntag uviedol, že Ukrajina očakáva, že "nová nemecká vláda zaujme pevný a jasný postoj čo sa týka ruských hrozieb a pokusov o zastrašovanie". Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Melnyk Baerbockovú vyzval, aby zaistila dodávky zbraní, ktoré by posilnili obranu Ukrajiny. Odmietanie takéhoto kroku zo strany Nemecka je podľa jeho slov "veľmi frustrujúce a trpké".