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Baerbocková: Postup pri hľadaní nového šéfa OSN je netransparentný
Generálny tajomník OSN António Guterres odstupuje z funkcie koncom tohto roka.
Autor TASR
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New York 4. septembra (TASR) - Krátko pred koncom svojho funkčného obdobia na čele Valného zhromaždenia OSN skritizovala nemecká politička Annalena Baerbocková Bezpečnostnú radu za nedostatok transparentnosti pri hľadaní nového generálneho tajomníka OSN. Skutočnosť, že najmocnejší orgán OSN doteraz nezverejnil výsledky svojich predbežných hlasovaní, hoci tie už unikli do médií, škodí kandidátom, Valnému zhromaždeniu „a úprimne povedané, aj dôveryhodnosti samotného postupu Bezpečnostnej rady,“ napísala Baerbocková v liste členským štátom OSN. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.
Baerbocková, niekdajšia šéfka nemeckej diplomacie, si už predtým vyslúžila hnev dvoch mocností s právom veta v Bezpečnostnej rade kvôli svojej výzve na transparentný proces. Spojené štáty a Rusko ju totiž obvinili z prekročenia právomocí a trvali na práve Bezpečnostnej rady vybrať kandidáta v tajnosti.
Generálny tajomník OSN António Guterres odstupuje z funkcie koncom tohto roka. Charta OSN stanovuje, že jeho nástupcu vymenúva Valné zhromaždenie na odporúčanie Bezpečnostnej rady. V praxi sa doteraz 15 krajín Bezpečnostnej rady vždy dohodlo na jedinom kandidátovi. Robia tak prostredníctvom tajných hlasovaní, ktorých výsledky sa nezverejňujú.
Päť stálych členov Bezpečnostnej rady – Čína, Rusko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a USA – má zároveň právo veta, a preto majú pri voľbe mimoriadny vplyv, pripomína DPA.
Vymenovanie Valným zhromaždením sa doteraz považovalo za obyčajnú formalitu. Tento postup je však opakovane terčom kritiky.
Baerbocková vo svojom liste navrhuje, aby Valné zhromaždenie, v ktorom je zastúpených všetkých 193 členských štátov OSN, malo väčšie slovo. Navrhuje napríklad, aby Bezpečnostná rada navrhla nie jedného, ale hneď niekoľkých kandidátov. To by znamenalo, že konečné rozhodnutie by bolo v rukách členských štátov.
V súčasnosti je na tento post osem kandidátov. Podľa diplomatických zdrojov z dvoch doterajších tajných predbežných hlasovaní Bezpečnostnej rady nevzišiel žiaden jasný favorit. Je možné, že sa ešte prihlásia ďalší kandidáti, dodáva nemecká agentúra.
Baerbocková, niekdajšia šéfka nemeckej diplomacie, si už predtým vyslúžila hnev dvoch mocností s právom veta v Bezpečnostnej rade kvôli svojej výzve na transparentný proces. Spojené štáty a Rusko ju totiž obvinili z prekročenia právomocí a trvali na práve Bezpečnostnej rady vybrať kandidáta v tajnosti.
Generálny tajomník OSN António Guterres odstupuje z funkcie koncom tohto roka. Charta OSN stanovuje, že jeho nástupcu vymenúva Valné zhromaždenie na odporúčanie Bezpečnostnej rady. V praxi sa doteraz 15 krajín Bezpečnostnej rady vždy dohodlo na jedinom kandidátovi. Robia tak prostredníctvom tajných hlasovaní, ktorých výsledky sa nezverejňujú.
Päť stálych členov Bezpečnostnej rady – Čína, Rusko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a USA – má zároveň právo veta, a preto majú pri voľbe mimoriadny vplyv, pripomína DPA.
Vymenovanie Valným zhromaždením sa doteraz považovalo za obyčajnú formalitu. Tento postup je však opakovane terčom kritiky.
Baerbocková vo svojom liste navrhuje, aby Valné zhromaždenie, v ktorom je zastúpených všetkých 193 členských štátov OSN, malo väčšie slovo. Navrhuje napríklad, aby Bezpečnostná rada navrhla nie jedného, ale hneď niekoľkých kandidátov. To by znamenalo, že konečné rozhodnutie by bolo v rukách členských štátov.
V súčasnosti je na tento post osem kandidátov. Podľa diplomatických zdrojov z dvoch doterajších tajných predbežných hlasovaní Bezpečnostnej rady nevzišiel žiaden jasný favorit. Je možné, že sa ešte prihlásia ďalší kandidáti, dodáva nemecká agentúra.