Baerbocková bude v Londýne rokovať o podpore pre Ukrajinu i brexite

Berlín 5. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková odcestovala vo štvrtok do Londýna, kde bude so svojím britským náprotivkom Jamesom Cleverlym rokovať aj o podpore Ukrajiny či situácii po brexite. TASR správu prevzala z webovej stránky nemeckého ministerstva zahraničných vecí a agentúry DPA.



Baerbocková a Cleverly majú hovoriť o rôznych záležitostiach v oblasti zahraničnej politiky vrátane Afganistanu, Iraku, spolupráce v rámci NATO i situácii na Ukrajine.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu Ukrajine prisľúbil dodávku obrnených vozidiel. Nemecko tiež uviedlo, že by Kyjevu mohlo dodať ďalšie zbrane. Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck vo štvrtok povedal, že jeho krajina s dodávkami zbraní na Ukrajinu neprestane a bude ich prispôsobovať situácii na Ukrajine.



Americký prezident Joe Biden v stredu uviedol, že Spojené štáty zvažujú dodať na Ukrajinu bojové vozidlá pechoty Bradley, pripomína DPA.