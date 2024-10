Baerbocková: Budúcnosť Moldavska je v srdci Európy

Berlín 18. októbra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok potvrdila záväzok Nemecka podporovať Moldavsko na ceste k členstvu do Európskej únie. V nedeľu v krajine uskutočnia prezidentské voľby a referendum o vstupe do EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Moldavský ľud rozhoduje o svojej budúcnosti. Som presvedčená, že táto budúcnosť je v srdci Európy," povedala šéfka nemeckej diplomacie. Nedeľné voľby a referendum opísala ako dôležité míľniky pre malú krajinu nachádzajúcu sa medzi Ukrajinou a Rumunskom.



Súčasná proeurópska prezidentka Maia Sanduová sa vo voľbách uchádza o druhé obdobie v úrade prezidenta, s cieľom zakotviť snahu Moldavska o vstup do EÚ v ústave. V krajine s približne dva a pol milióna obyvateľov však pôsobia proruské sily, preto bude hlasovanie pre jej budúcnosť kritickým bodom.



Baerbocková pred nadchádzajúcimi voľbami v Moldavsku kritizovala ruského prezidenta Vladimira Putina. Uviedla, že "Putinovo Rusko taktiež útočí na voľby v Európe hybridnými metódami: s cieleným ovplyvňovaním, kybernetickými útokmi a dezinformáciami, ktoré šíri jeho armáda botov na sociálnych sieťach".



Nemecká ministerka zahraničných vecí povedala, že Moldavsko týmto hrozbám odolávalo s podporou platformy partnerstva pre Moldavsko, ktorú nemecká vláda spolu s partnermi spustila len 40 dní po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Zároveň dodala, že sa Moldavsko "oslobodilo od vydierania ruským plynom" a pochválila prebiehajúce justičné protikorupčné reformy.