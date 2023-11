Baerbocková chce obnoviť mierové rokovania s Arménskom a Azerbajdžanom

Jerevan/Baku 4. novembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok Arménsko a Azerbajdžan vyzvala, aby obnovili rokovania a usilovali sa o politické riešenie svojho dlhoročného sporu o Náhorný Karabach. V sobotu navštívila oblasť na hraniciach Arménska s azerbajdžanskou enklávou Nachičevan a neskôr má rokovať v Baku. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Baerbocková v piatok v Jerevane hovorila z tamojším ministrom zahraničných vecí Araratom Mirzojanom. Úsilie predsedu Európskej rady Charlesa Michela o rokovania môže podľa nej pomôcť dosiahnuť mier. "Preto je dôležité, aby sa nové kolo rokovaní uskutočnilo čo najskôr," uviedla.



Mirzojan v spojitosti so situáciou v Náhornom Karabachu uviedol, že Azerbajdžan porušil svoj sľub o vyhýbaní sa nepriateľským krokom. "Arménsko má vôľu vydať sa na cestu mieru v regióne," povedal podľa oficiálneho prekladu jeho vyjadrení. Dodal však, že na to musí byť uznaná zvrchovanosť oboch krajín.



Azerbajdžan prevzal 20. septembra kontrolu nad územím Náhorného Karabachu. Stalo sa tak po bleskovej vojenskej operácii, pričom následne avizoval, že bude stíhať arménske "zločinecké" separatistické vedenie.



Karabach bol aj predtým oficiálne súčasťou Azerbajdžanu, no od začiatku 90. rokov bol pod kontrolou Arménov tvoriacich až donedávna väčšinu z jeho 120.000 obyvateľov. Arménske úrady informovali, že po dobytí Karabachu Azerbajdžanom utieklo do Arménska z tohto regiónu už približne 100.000 ľudí.



Baerbocková má v sobotu má odletieť do Baku na rozhovory s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom a ministrom zahraničných vecí. Predtým navštívila oblasť na hraniciach arménska s azerbajdžanskou exklávou Nachičevan. Stretla sa s príslušníkmi misie EÚ EUMA, ktorá v tejto oblasti dozerá na bezpečnosť. EUMA svoju činnosť začala vo februári a má 85 členov z 22 členských krajín EÚ. Na čele je príslušník nemeckej polície. Baerbocková prisľúbila, že Nemecko bude vyvíjať úsilie na podporu a posilnenie tejto misie.



Baku sa už dlho usiluje o vybudovanie nového cestného a železničného spojenia s exklávou Nachičevan, ktorá má spoločné hranice s Arménskom aj Iránom, píše DPA. Azerbajdžanská vláda na začiatku októbra uzavrela dohodu s Iránom o dopravnom spojení vedúcom cez iránske územie.