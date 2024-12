Baerbocková: Čína podporou Ruska ohrozuje mier

Berlín 2. decembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková obvinila v nedeľu Čínu, že Rusku poskytuje zbrane do jeho vojny proti Ukrajine a ohrozuje mier v Európe a regióne Indo-Pacifiku. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Miesto prevzatia zodpovednosti za mier a bezpečnosť vo svete ako stály člen Bezpečnostnej rady (OSN), Čína ide proti základným európskym záujmom svojou ekonomickou a vojenskou pomocou Rusku," uviedla Baerbocková vo vyhlásení krátko pred svojou návštevou Pekingu.



Šéfka nemeckej diplomacie odcestuje v pondelok do Pekingu a stretne sa s tamojším rezortným kolegom Wangom I, aby diskutovali o viacerých otázkach vrátane vojny na Ukrajine.



"Brutálna agresívna vojna (ruského prezidenta Vladimira) Putina na Ukrajine je priamym ohrození nášho mieru," podotkla Baerbocková. Ako dodala, v Pekingu povie aj to, že tento fakt nemožno jednoducho ignorovať vo vzťahu Nemecka k Číne.



Vojna na Ukrajine podľa nej ukazuje, ako je bezpečnosť v Európe nesporne spätá s bezpečnosťou Ázie, poznamenala ďalej.



"Ak Severná Kórea posiela vojakov a zbrane proti Ukrajine, kým Rusko podporuje jadrový program Pchjongjangu, tak to podkopáva mier tu i v Indo-Pacifiku," dodala.



Nemecko ako najsilnejšia ekonomika v Európe podľa Baerbockovej bráni svoje záujmy rovnako ako Čína svoje vlastné a nenechá bez povšimnutia, keď ostatní porušujú medzinárodne platné pravidlá v neprospech nemeckého a európskeho priemyslu, cituje Reuters.