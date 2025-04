Baerbocková: Dohody s Kyjevom o surovinách musia byť v súlade s právom

Kyjev 1. apríla (TASR) - Všetky nové dohody o nerastných surovinách s Ukrajinou by mali byť v súlade s európskym právom, vyhlásila v utorok počas návštevy Kyjeva nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Koniec koncov, toto je náš európsky kontinent... Samozrejme, že aj my vedieme dialóg so všetkými zainteresovanými stranami,“ odpovedala odchádzajúca ministerka na otázku o možnej dohode o nerastných surovinách medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok uviedol, že Ukrajina bude naďalej spolupracovať s USA na vzájomne prijateľnom znení dohody o nerastných surovinách. Americký prezident Donald Trump v nedeľu varoval Ukrajinu pred „veľkými problémami“, ak dohodu nepodpíše.



Baerbocková na tlačovej konferencii s ukrajinským náprotivkom taktiež vyzvala Rusko, aby prijalo dohodu o prímerí na Ukrajine bez kladenia podmienok, píše DPA.



„Ukrajina ukázala, že nielenže je pripravená na prímerie, ale ho aj bez podmienok akceptuje,“ povedala šéfka nemeckej diplomacie.



Baerbocková tvrdila, že stratégiou ruského prezidenta Vladimira Putina nie je mier, ale ďalšie ničenie, čo podľa nej dokazujú pokračujúce útoky na ukrajinskú civilnú a energetickú infraštruktúru.



Spojené štáty dosiahli s Ukrajinou a Ruskom minulý týždeň samostatné dohody, v ktorých sa obe krajiny dohodli na pozastavení vzájomných útokov na svoju energetickú infraštruktúru. Moskva a Kyjev sa však odvtedy vzájomne obvinili z útokov na energetické zariadenia.



Putin podľa nemeckej ministerky zdržiava rokovania o zastavení bojov na Ukrajine. „Vyhýba sa rokovaniam, pokračuje vo svojej nezákonnej agresívnej vojne a stupňuje brutálne útoky na obydlia,“ uviedla Baerbocková a dodala, že ruskému prezidentovi sa v tejto situácii nedá veriť.



„Skutočný a trvalý mier nastane až vtedy, keď si ruský prezident uvedomí, že v tejto vojne na Ukrajine nemôže zvíťaziť, že jeho ničenie neprináša úspech,“ dodala nemecká zelená ministerka.