Baerbocková: Európa musí pri ukrajinskej kríze postupovať jednotne

Rím 10. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok zdôraznila, že EÚ musí postupovať jednotne pri riešení súčasnej krízy vyvolanej hromadením ruských vojsk pri hraniciach Ukrajiny. Uviedla to v súvislosti s pondelňajšími rozhovormi medzi Ruskom a USA v Ženeve o riešení tejto krízy, informovala agentúra DPA.



"Najdôležitejšou pákou, ktorú my ako Európania máme, je naša jednota," vyhlásila Baerbocková po stretnutí so svojím talianskym rezortným partnerom Luigim Di Maiom v Ríme. "Jedna vec je jasná: jedinou cestou z krízy je dialóg. Rovnako jasné je, že opätovné porušenie ukrajinskej suverenity zo strany Ruska by malo vážne následky," zdôraznila nemecká ministerka.



Celej kríze sa budú podľa nej venovať mnohé ďalšie rokovania vrátane summitu ministrov zahraničných vecí G7, zasadnutia Komisie NATO – Ukrajina či schôdzky šéfov diplomacie EÚ.



Šéfka nemeckej diplomacie zároveň zdôraznila, že pre spoluprácu v Európe a spoločnú bezpečnosť je kľúčové dodržiavanie ľudských práv.



Ohľadom vývoja v Kazachstane, kde vypukli násilné protesty, Baerbocková povedala, že "nie je v európskom záujme, aby sa štáty strednej Ázie stali jednostranne závislými od Ruska alebo Číny". Aj preto je podľa nej v tejto súvislosti dôležitá úzka výmena názorov a postojov v rámci EÚ.



V pondelok popoludní navštívila Baerbocková jedno z rímskych očkovacích centier. Ako uviedla, bolo pre ňu podstatné "sem prísť, aby zistila, ako sa Taliansku podarilo dosiahnuť tak vysokú mieru zaočkovanosti". Di Maio poukázal na úspech vakcinačnej stratégie v Taliansku, kde je proti covidu podľa údajov rezortu zdravotníctva zaočkovaných okolo 89,4 percent obyvateľov starších ako 12 rokov.



Minister tiež povedal, že zavedenie povinného očkovania pre ľudí nad 50 rokov, ktoré platí od 8. januára, vyplýva z vedeckých odporúčaní. Baerbocková sa vyslovila za zavedenie povinnej vakcinácie i v Nemecku. "Verím, že povinné očkovanie je zmysluplné," uviedla. Spolkový snem (Bundestag) má o tejto téme rokovať počas januára, avšak legislatívny proces v tejto záležitosti by mal byť podľa očakávaní ukončený až do konca marca.



Baerbocková a Di Maio zdôraznili, že podporujú užšiu spoluprácu medzi Nemeckom a Talianskom, čo sa týka boja proti pandémii COVID-19, migrácie, ochrany klímy a ďalších dôležitých otázok.