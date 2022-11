Baerbocková: G7 nedovolí, aby Rusko cez zimu vyhladovalo Ukrajincov

Münster 3. novembra (TASR) - Zoskupenie štátov G7 nedovolí Rusku, aby túto zimu obyvateľov Ukrajiny "vyhladovalo". Vo štvrtok to na stretnutí ministrov zahraničných vecí G7 povedala šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Nedovolíme, aby brutalita tejto vojny cez zimu vyhladovala zástupy seniorov, detí, mladých ľudí a rodín," vyhlásila Baerbocková pred začiatkom stretnutia ministrov. Uviedla tiež zoznam vecí, ktoré budú súčasťou plánovaného balíka "zimnej pomoci pre Ukrajinu" – generátory, ohrievače, stany, postele či prikrývky.



Baerbocková sa tiež v mene krajín G7 vyjadrila na adresu Severnej Kórey, ktorá nedávno vypálila ďalšiu sériu balistických striel. Uviedla, že "štáty G7 čo najhlbšie odsudzujú toto porušenie medzinárodného práva".



Nemecká ministerka zahraničných vecí, ktorej vlasť aktuálne zoskupeniu G7 aj predsedá, tiež dodala, že G7 je pripravená označiť Čínu za svoju konkurenciu.



"Japonsko (nasledujúca predsednícka krajiny G7) opakovane upozorňuje na to, že Čína sa v posledných rokoch mení a že už nie je len partnerom vo veciach medzinárodných otázok, ale i konkurenciou a súperom," vyhlásila Barebocková.



Ministri zahraničných vecí skupiny G7, do ktorej patria okrem Nemecka a Japonska aj Kanada, Francúzsko, Taliansko, Spojené štáty a Británia, budú v nemeckom Münsteri rokovať do piatka.