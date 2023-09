Baerbocková je presvedčená, že republikáni budú podporovať Ukrajinu

Washington 14. septembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyjadrila presvedčenie, že opoziční republikáni v americkom Kongrese ponúknu dlhodobú podporu pre Ukrajinu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Baerbocková vo štvrtok rokovala s členmi amerického Kongresu z Republikánskej strany. Hoci sa objavili rozdielne názory, mnohí republikáni podľa jej slov dali jasne najavo, že pre nich je podpora Ukrajiny ústredná a dôležitá práve pre to, že je to aj podpora medzinárodného poriadku založeného na pravidlách.



Baerbocková takisto podľa svojich slov počula, že mnohí z nich (republikánov) si uvedomujú, aké dôležité je pokračovanie v podpore Ukrajiny pre Európanov i pre Ukrajinu samotnú.



V Nemecku pretrváva znepokojenie, že bývalý republikánsky prezident USA Donald Trump by sa mohol vrátiť do Bieleho domu. To, aký postoj by v takomto prípade americká vláda zaujala k Ukrajine, však nie je známe.



Súčasného prezidenta, demokrata Joea Bidena, považujú spojenci za oveľa viac predvídateľného. On aj Trump sa usilujú o znovuzvolenie v budúcoročných prezidentských voľbách.



Nemecká ministerka varovala pred možným víťazstvom ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine, ak by Kyjev prestal dostávať podporu od Európanov i Američanov. "Bolo by to aj osudové znamenie pre ďalšie diktatúry, pre ďalšie autokracie tohto sveta," povedala.



Baerbocková sa vo štvrtok stretla s viacerými členmi Kongresu vrátane lídra republikánov v americkom Senáte Mitcha McConnela. V piatok bude rokovať s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Vo štvrtok s ním absolvuje večeru bez prístupu médií, kde by mali hovoriť aj o situácii na Ukrajine.