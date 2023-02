Baerbocková je znepokojená plánmi Izraela v súdnictve a treste smrti

Berlín 28. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok v Berlíne na stretnutí s izraelským rezortným partnerom Elim Cohenom vyjadrila znepokojenie nad plánovanými zmenami v izraelskom súdnictve. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky týždenníka Der Spiegel.



Baerbocková označila za "veľkú chybu" navrhovaný trest smrti pre páchateľov smrtiacich teroristických útokov. Krajiny na celom svete podľa jej slov tento druh trestu rušia, pretože sa nepotvrdil ako účinná forma odstrašenia.



Izraelská vláda v nedeľu schválila návrh zákona, ktorý by umožňoval trest smrti za smrtiace teroristické útoky voči obyvateľom Izraela, pripomína Der Spiegel. V rámci legislatívneho procesu teraz musí prejsť viacerými čítaniami v izraelskom parlamente. Očakáva sa však, že ultraortodoxné koaličné strany budú z náboženských dôvodov hlasovať proti, píše agentúra AFP.



Baerbocková kritizovala aj ďalšie navrhované reformy v izraelskom súdnictve. Umožnili by izraelskému parlamentu zrušiť akékoľvek rozhodnutie Najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou, na čo by stačilo 61 poslancov v 120-člennom Knesete. Posilnila by sa tiež politická kontrola nad vymenúvaním sudcov. Kritici to považujú za ohrozenie demokratickej deľby moci.



Zmeny, ktoré presadzuje pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua, viedli k rozsiahlym protestom. Počas uplynulého víkendu sa v Izraeli konali už ôsmy týždeň po sebe.