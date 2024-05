Baerbocková: Kosovo patrí do Rady Európy

Berlín 17. mája (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok vyzvala lídrov Kosova, aby čo najskoršie splnili podmienky na prijatie do Rady Európy (RE). Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



"Kosovo, najmladšia demokracia v Európe, patrí do Rady Európy," povedala Baerbocková na výročnom zasadnutí šéfov diplomacií členských krajín RE v Štrasburgu.



"Apelujem najmä na predstaviteľov Kosova, aby zabezpečili čo najrýchlejšie vytvorenie všetkých podmienok, aby sme mohli dosiahnuť potrebnú väčšinu na prijatie Kosova do Rady Európy," dodala.



Srbsko pohrozilo odchodom z RE, ak sa Kosovo stane jej členom. Medzi Belehradom a Prištinou panujú napäté vzťahy už od konca 90. rokov, keď proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Srbsko ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov.



Hlavným cieľom Rady Európy je presadzovanie ľudských práv, demokracie a právneho štátu v Európe. V súčasnosti má 46 členov vrátane Británie, Turecka a všetkých 27 členských krajín EÚ.