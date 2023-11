Baerbocková: Mediácia je najlepšia cesta s Azerbajdžanom-Arménskom

Baku 5. novembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v sobotu uviedla, že európska mediácia je pre úhlavných nepriateľov Arménsko a Azerbajdžan najlepšou možnosťou ako dosiahnuť trvalú mierovú dohodu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Tieto dve kaukazské krajiny uviazli v dlhotrvajúcom konflikte o kontrolu nad Náhorným Karabachom, ktorú Baku získalo späť po bleskovej vojenskej operácii v septembri.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev viedli niekoľko kôl mierových rozhovorov, ktoré sprostredkovala Európska únia (EÚ). Obaja lídri uviedli, že mierová zmluva by mohla byť podpísaná v najbližších mesiacoch.



Počas návštevy Azerbajdžanu Baerbocková uviedla, že "vyjadrila znepokojenie nad tým, že v prípade niektorých aktérov možno pochybovať, či skutočne vyjednávajú ako čestní sprostredkovatelia mieru".



Alijev sa minulý mesiac odmietol zúčastniť na kole mierových rozhovorov s Pašinjanom v Španielsku kvôli, podľa neho, "zaujatému postoju Francúzska". Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz sa mali pripojiť k šéfovi EÚ Charlesovi Michelovi ako sprostredkovatelia na týchto rozhovoroch.



Doposiaľ nedošlo k žiadnemu viditeľnému pokroku v úsilí EÚ zorganizovať nové kolo rokovaní.



"Európske úsilie o mier ponúka najkonkrétnejšiu cestu," povedala Baerbocková v Baku po boku svojho ministerského kolegu z Azerbajdžanu Džejhuna Bajramova.



Nemecká ministerka dúfa, že mierové rozhovory pod vedením Európy by sa mohli začať "čo najskôr".



Bajramov potvrdil ochotu Azerbajdžanu rokovať "bez ohľadu na geografiu" a dodal, že Baku predložilo "mierové návrhy Arménsku a ak ich Arménsko prijme, rokovania môžu pokračovať".



Baerbocková pricestovala do Baku z Jerevanu, kde tiež povedala, že európske snahy o zmierňovanie "sú mostom a najrýchlejšou cestou k mieru".



Až do októbra, kedy Alijev odmietol účasť na madridských rokovaniach, Európska únia a Spojené štáty zohrávali vedúcu úlohu pri sprostredkovaní azerbajdžansko-arménskych normalizačných rozhovorov.



Vplyv tradičného regionálneho mocenského sprostredkovateľa Ruska na Kaukaze klesá v dôsledku dlhotrvajúcej vojny na Ukrajine.