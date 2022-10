Baerbocková: Moskva nesmie ohrozovať bezpečnosť lodí s obilím

Berlín 30. októbra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala v nedeľu Rusko, aby sa držalo svojich povinností vyplývajúcich z dohody o vývoze poľnohospodárskych produktov z ukrajinských prístavov v Čiernom mori. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Milióny ľudí na svete hladujú, a Rusko opäť spochybňuje bezpečnosť lodí s obilím. Toto musí prestať," zdôraznila.



"To, či rodiny v Libanone, Nigeri alebo Bangladéši vedia zaplatiť za svoje ďalšie jedlo, nesmie závisieť od vojnových plánov ruského prezidenta Vladimira Putina," dodala Baerbocková s tým, že desiatky plavidiel sú aktuálne na ceste s ukrajinským obilím do iných krajín.



"Vyzývame Rusko, aby neohrozovalo bezpečnosť týchto lodí a opäť sa držalo svojich záväzkov voči medzinárodnému spoločenstvu," uviedla šéfka nemeckej diplomacie.



Po tom, čo dohoda o vývoze ukrajinského obilia v lete vstúpila do platnosti, ceny obilia na svetovom trhu konečne klesli na znesiteľnú úroveň, zdôraznila ďalej Baerbocková.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu v tejto súvislosti uviedol, že Rusko "pod falošnou zámienkou" blokuje obilie, ktorým by sa nasýtilo viac než sedem miliónov ľudí.



"Pozastavením svojho podieľania sa na obilnej dohode na základe falošnej zámienky výbuchov, ktoré sa odohrali 220 kilometrov od obilného koridoru, blokuje Rusko dva milióny ton obila na 176 plavidlách na mori - to by postačilo na nasýtenie viac než siedmich miliónov ľudí," napísal Kuleba na sociálnej sieti Twitter.



Rusko v sobotu pozastavilo svoju účasť na dohode o vývoze poľnohospodárskych produktov z ukrajinských čiernomorských prístavov v dôsledku dronového útoku na ruské plavidlá na Kryme.



Kyjev v tejto súvislosti obviňuje Moskvu, že sobotňajší útok na Kryme využil len ako "falošnú zámienku" na odstúpenie od dohody a obnovenie blokády ukrajinských prístavov.