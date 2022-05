Baerbocková: NATO by sa malo posilniť vojensky aj politicky

Berlín 15. mája (TASR) - Fínsko a Švédsko by nemali čeliť oneskoreniu pri úsilí stať sa členom Severoatlantickej aliancie (NATO), uviedla v nedeľu nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Informovala o tom agentúra DPA.



Baerbocková to povedala na stretnutí šéfov diplomacií krajín NATO v nemeckej metropole Berlín.



Baerbocková na začiatku schôdzky zdôraznila, že NATO by sa malo posilniť z vojenského i z politického hľadiska. "Naša jednota zostáva našou najväčšou silou," uviedla.



Fínsko a Švédsko sú už blízkymi partnermi NATO, nie sú však oficiálnymi členmi aliancie. Finsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová už v nedeľu oznámili, že ich krajina podá v nasledujúcich dňoch prihlášku do NATO. Očakáva sa, že podobný krok podnikne aj susedné Švédsko, pripomína DPA.



NATO musí udržiavať politiku "otvorených dverí" v súvislosti s prijímaním nových členov, povedala v Berlíne britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Bezpečnosť v Európe bude podľa nej posilnená, ak o členstvo v Aliancii požiadajú Fínsko a Švédsko.



"Politika otvorených dverí NATO je nevyhnutná a keď sa Fínsko a Švédsko rozhodnú požiadať o členstvo, je jasné, že posilnia bezpečnosť Aliancie i Európy ako celku," citoval Trussovú denník The Guardian.



Šéfka britskej diplomacie zároveň uviedla, že ministri sa na berlínskej schôdzke dohodli na pokračovaní podpory pre Ukrajinu v záujme pomoci "vytlačiť Rusko".



Putin musí čeliť trvalej porážke na Ukrajine, Rusko musí byť kontrolované a takáto agresia sa už nikdy nesmie opakovať. Bezpečnosť Ukrajiny musí vychádzať z jej schopnosti brániť sa, povedala Trussová.



Očakáva sa, že sa k berlínskej schôdzke pridá aj fínsky šéf diplomacie Pakka Haavisto a švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová. Stretnutím sa začne finálna fáza rokovaní o Strategickej koncepcii NATO, ktorá podľa očakávania poskytne dlhodobú odpoveď v súvislosti s rastúcim napätím s Ruskom.



Posledná verzia koncepcie bola prijatá v roku 2010, keď aliancia dúfala, že sa obdobie napätých vzťahov s Moskvou už skončilo, pripomína DPA.