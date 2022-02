Baerbocková navštívila pamätník obetí holokaustu v Jeruzaleme

Jeruzalem 10. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková navštívila vo štvrtok pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme, neskôr absolvuje rozhovory s izraelskými lídrami. Ministerka je na svojej prvej oficiálnej návšteve Izraela a tohto regiónu od decembrového nástupu do úradu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Baerbocková, členka novej nemeckej stredoľavej vlády, sa má stretnúť s pravicovým premiérom Naftalim Bennettom a ministrom zahraničných vecí Jairom Lapidom.



Návšteva pamätníka holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme bola prvým bodom v jej programe blízkovýchodného turné. Mala tam položiť veniec na pamiatku šiestich miliónov Židov zavraždených nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny.



Baerbocková pred odchodom do Izraela povedala, že Nemecko "má osobitnú historickú zodpovednosť za bezpečnosť Izraela a bude zo solidarity naďalej v tejto veci pomáhať".



Ministerka sa tiež stretne v Ramalláhu na západnom brehu Jordánu s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom a ministrom zahraničných vecí Rijádom Málkím.



Mierový proces medzi Izraelom a Palestínčanmi sa v roku 2014 dostal do patovej situácie, hoci teraz budú na túto tému prebiehať určité diskusie, uviedlo ministerstvo v Berlíne.



Izraelský premiér Bennett sa stavia proti založeniu palestínskeho štátu a prisľúbil, že bude stavať ďalšie byty pre židovských osadníkov. Nemecká vláda spolu s ostatnými európskymi vládami a Baerbockovej strana Zelených pevne podporujú dvojštátne riešenie mieru v tomto regióne a kritizujú budovanie izraelských osád na okupovaných palestínskych územiach.



Počas svojej cesty má Baerbocková hľadať aj nové oblasti spolupráce v rámci boja proti klimatickej zmene, informoval Berlín.



Po návšteve Izraela a palestínskych území odcestuje ministerka do Jordánska. V sobotu odletí do Egypta, ktorý bude v novembri hostiť konferenciu OSN o klimatickej zmene.