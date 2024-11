Baerbocková: Nehoda lietadla v Litve môže byť aj hybridným incidentom

Fiuggi/Vilnius 25. novembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok pripustila, že havária nákladného lietadla neďaleko letiska vo Vilniuse by mohla byť nehodou, ale aj "hybridným incidentom", za ktorým stojí vonkajší aktér. Informovala o tom agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.



"Teraz si musíme vážne položiť otázku, či to bola nehoda, alebo či to bol ďalší hybridný incident," povedala šéfka nemeckej diplomacie na stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7 v Taliansku v narážke na nedávne prerušenie káblov v Baltskom mori, ktoré viacerí západní predstavitelia označili za možnú sabotáž.



Baerbocková pripomenula, že v nedávnej minulosti sa v Európe vyskytlo viacero hybridných útokov na jednotlivcov a infraštruktúru, či už pod vodou alebo na pevnine.



Termín "hybridný" sa bežne používa na označenie útokov, ktoré nevyužívajú konvenčné vojenské postupy. Ide napríklad o sabotáže na infraštruktúru alebo kybernetické útoky. Európske krajiny používajú slovné spojenie "hybridné útoky" oveľa častejšie od februára 2022, keď ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. Označujú takto konanie, o ktorom sa domnievajú, že jeho pôvodcom je Rusko.



Nákladné lietadlo Boeing 737, ktoré havarovalo v pondelok nadránom neďaleko Vilniusu, odštartovalo z východonemeckého mesta Lipsko. Pri nešťastí zahynul člen posádky tohto lietadla prevádzkovaného španielskou leteckou spoločnosťou Swiftair.



Miesto pádu nákladného lietadla využívaného spoločnosťou DHL navštívil v pondelok litovský prezident Gitanas Nauséda. Sprevádzal ho nemecký veľvyslanec v Litve Cornelius Zimmermann a jeho španielska kolegyňa María Nieves Blancová Díazová.



Podľa agentúry AFP úrady začali vyšetrovanie príčin havárie. Podľa ich prvotných zistení zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o sabotáž alebo teroristický útok.



"Vyšetrovanie vykonávajú experti vo svojom odbore. Nepochybujem, že všetko bude objasnené do najmenších detailov," povedal Nauséda. Zdôraznil však, že treba byť pripravený na všetky možné výsledky.