Baerbocková: Nemecko a India musia spolu bojovať proti zmene klímy

Naí Dillí 6. decembra (TASR) - Nemecko a India musia spolupracovať v záujme zintenzívnenia boja proti zmene klímy. Vyhlásila to v utorok počas návštevy Indie nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Klimatická kríza je "najväčšou globálnou hrozbou tohto storočia," uviedla šéfka nemeckej diplomacie na diskusnom fóre v Naí Dillí venovanom indopacifickému regiónu.



Baerbocková zdôraznila, že pred klimatickou krízou "nás nedokáže ochrániť nijaká armáda", len spoločné úsilie medzinárodného spoločenstva.



India prevzala 1. decembra predsedníctvo v skupine G20 združujúcej najväčšie svetové ekonomiky. India si pre svoje predsedníctvo zvolila heslo "Jedna Zem, jedna rodina, jedna budúcnosť".



Ako druhá najľudnatejšia krajina sveta po Číne je India štvrtým najväčším producentom oxidu uhličitého. Čo sa týka rastu, India sa čoraz viac snaží využívať obnoviteľné zdroje energií, avšak jej hlavným energetickým zdrojom stále zostáva uhlie. Indická vláda by chcela dosiahnuť uhlíkovú neutralitu krajiny do roku 2070.



Baerbocková pricestovala na svoju prvú oficiálnu návštevu Indie v pondelok. Jednou z ťažiskových tém jej rozhovorov s indickými predstaviteľmi sú práve environmentálne otázky.



Počas utorka plánuje nemecká ministerka navštíviť obec ležiacu pri metropole Naí Dillí, kde sa má stretnúť so šéfom mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá mikrofinancovaním, trvalo udržateľnými energiami, zalesňovaním a posilňovaním postavenia žien v spoločnosti. Baerbocková má tiež navštíviť farmu, ktorá na zavlažovanie využíva čerpadlá na solárny pohon.