Baerbocková: Nemecko neprijalo rozhodnutie o dodaní rakiet Ukrajine

New York 21. septembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vo štvrtok neposkytla jasnú odpoveď na otázku, či dodanie taktických balistických striel ATACMS Ukrajine zvýši pravdepodobnosť nemeckej dodávky rakiet Taurus. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Ide o vysokošpecializované technologické zariadenie," uviedla Baerbocková v New Yorku pre nemeckú stanicu ZDF. "Preto musíme sami dobre preskúmať, ako to môže byť použité," dodala. Nemecká vláda je podľa jej slov uprostred objasňovania tejto záležitosti.



Biely dom ešte neprijal žiadne rozhodnutie v spojitosti s dodaním ATACMS na Ukrajinu. Kyjev okrem nich požaduje aj nemecké strely Taurus. S oboma týmito systémami by Kyjev mohol zasiahnuť ciele hlboko na Ruskom okupovaných územiach.



Očakáva sa, že o dodaní ATACMS bude rokovať americký prezident Joe Bidenom a ukrajinský prezident vo Washingtone, kam Volodymyr Zelenský pricestoval vo štvrtok.