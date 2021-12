Baerbocková: Nemecko podporuje Francúzsko v snahe o silnejšiu Európu

Berlín 31. decembra (TASR) – Francúzsko a Nemecko majú "osobitnú zodpovednosť" za to, aby sa Európska únia stala silnejšou vo svete. V súvislosti s nastupujúcim predsedníctvom Paríža v Rade EÚ to v piatok pre agentúru AFP povedala šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková.



Nová nemecká koaličná vláda uviedla, že chce posilniť "strategickú suverenitu" EÚ, keďže Úniu nepriaznivo ovplyvňuje súperenie medzi svetovými veľmocami, ako sú Spojené štáty, Čína a Rusko.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron presadzuje silnejšiu Európsku úniu a tvrdí, že počas polročného rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ, ktorého sa Francúzsko ujme 1. januára, ju chce urobiť "silnou vo svete".



Nemecko bude tiež v júni budúceho roka hostiť ďalší summit G7 ako predsednícka krajina tejto skupiny bohatých demokracií, čo Únii poskytne v roku 2022 šancu na globálne diplomatické vodcovstvo, píše AFP.



Obe krajiny "ako najbližší priatelia v srdci Európy nesú osobitnú zodpovednosť za jednotnú Európsku úniu, schopnú konať a hľadieť do budúcnosti", vyhlásila Baerbocková pre AFP.



Francúzske predsedníctvo označila za "dôležitú príležitosť, ktorú chceme spolu využiť, aby sme posilnili Európu a urobili ju schopnou čeliť výzvam zajtrajška".



"Naši francúzski priatelia sa môžu od prvého do posledného dňa spoľahnúť na našu podporu pri príprave pôdy pre udržateľnú ekonomickú obnovu, v boji proti klimatickej kríze, pri digitalizácii a za súverennejšiu Európu," dodala nemecká ministerka zahraničných vecí.



Prioritami francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ sú okrem iného celoúnijná minimálna mzda, väčšia regulácia digitálnych gigantov či "uhlíkové" clo na produkty dovážané do Únie.