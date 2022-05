Baerbocková: Nemecko sa chce zaobísť bez zdrojov energie z Ruska

Kyjev 10. mája (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok počas návštevy Kyjeva povedala, že Nemecko sa chce v budúcnosti zaobísť úplne bez dodávok energie z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Preto znižujeme svoju závislosť od ruskej energie na nulu, so všetkými následkami – a navždy," povedala Baerbocková na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom.



Nemecko je v súčasnosti závislé predovšetkým od ruských dodávok zemného plynu, pripomína DPA. Baerbocková Rusko označila za "agresora", ktorý nerešpektuje žiadne pravidlá a dopúšťa sa vojnových zločinov.



Šéfka nemeckej diplomacie takisto ocenila odvážny boj Ukrajincov za svoju slobodu. Kyjev je podľa jej slov oslobodené mesto, no vojna sa ešte neskončila. "Nemecko v tomto období stojí bez pochýb na strane Ukrajiny," zdôraznila.



Ministerka zahraničných vecí predtým v sprievode bezpečnostných zložiek a v ochrannej veste navštívila aj zničené mestá Buča a Irpiň v Kyjevskej oblasti, píše DPA.



"Buča sa stala symbolom," napísala Baerbocková na Twitteri. "Pre nepredstaviteľné zločiny, mučenie, znásilnenia, vraždy," pokračovala a dodala, že pre tieto nepredstaviteľné činy sa môže zdať, že toto miesto je veľmi vzdialené. "Potom tu stojíte a pochopíte: Buča je úplne normálne pokojné predmestie. Mohlo sa to stať komukoľvek," napísala.



Baerbocková je prvým členom nemeckého vládneho kabinetu, ktorý navštívil Kyjev od začiatku ruskej invázie 24. februára, pripomína DPA.