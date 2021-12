Baerbocková opätovne varovala Moskvu pred narušením hraníc Ukrajiny

Berlín 14. decembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok opätovne varovala Moskvu pred narušením hraníc Ukrajiny. Vyjadrila sa tak v telefonáte so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Ako po rozhovore zdôraznila v príspevku na sociálnej sieti Twitter, územná celistvosť Ukrajiny nesmie byť narušená.



"Chceme úprimnú a otvorenú diskusiu," uviedla na Twitteri. Baerbocková tiež zdôraznila potrebu pokroku čo sa týka rokovaní na úrovni tzv. Normandského formátu, v rámci ktorých sú Francúzsko a Nemecko sprostredkovateľmi rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom zameraných na ukončenie konfliktu na východe Ukrajiny trvajúceho od roku 2014. Posledné takéto rokovanie sa uskutočnilo v decembri roku 2019 v Paríži. Aktuálne sú mierové rokovania na mŕtvom bode.



Témami rozhovoru šéfov diplomacií Nemecka a Ruska bolo aj zrušenie vízovej povinnosti pre mladých Rusov a Rusky či spolupráca v oblasti vodíkových technológií.



Baerbocková zdôraznila už minulý štvrtok v Paríži - počas svojej prvej zahraničnej cesty od nástupu do funkcie - odhodlaný postoj Európskej únie i Severoatlantickej aliancie, čo sa týka prípadného vpádu ruských vojakov do Ukrajiny. EÚ i NATO by podľa jej slov zareagovali tvrdými politickými a hospodárskymi opatreniami a Rusko by za tento krok "zaplatilo vysokú cenu".



Západní spojenci Ukrajiny sa obávajú, že zhromažďovanie ruských vojakov v oblastiach pri ukrajinských hraniciach môže naznačovať, že Rusko sa chystá vpadnúť na ukrajinské územie. Rusko tieto obvinenia odmieta a Kyjev naopak viní z toho, že k oblastiam kontrolovaným proruskými separatistami presunul viac ako 120.000 vojakov. Kyjev tieto kroky zase zdôvodňuje potrebou obrany krajiny.