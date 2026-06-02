Baerbocková: OSN je nevyhnutná, no jej reforma je už dávno potrebná
K potrebe reformy OSN sa Baerbocková vyjadrila pred stredajším hlasovaním Valného zhromaždenia o nemeckej kandidatúre na nestále kreslo v Bezpečnostnej rade OSN.
Autor TASR
New York 2. júna (TASR) - Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN Annalena Baerbocková vyzvala na reformy Organizácie Spojených národov. Podľa jej slov je OSN naďalej nevyhnutná, a to aj napriek narastajúcej kritike a rastúcim geopolitickým napätiam. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Reforma je už dávno potrebná. Ale ani jediný deň na tomto svete by nebol lepší bez Organizácie Spojených národov,“ konštatovala Baerbocková.
OSN je podľa nej aj napriek svojim nedostatkom naďalej jediným fórom, kde má všetkých 193 členských štátov rovnaký hlas a k tejto organizácii neexistuje alternatíva.
Baerbocková tvrdí, že snahy o reformu tejto organizácie sa často zamotali do politických mocenských zápasov medzi členskými štátmi, pričom mnohé z nich neboli demokraciami a chýbala im tradícia kompromisu. „Dni, keď sme tu mohli všetko vyriešiť konsenzom a priateľskou diplomaciou, sú preč,“ povedala.
Okrem toho naliehala na členské štáty, aby bránili Chartu OSN a medzinárodné právo.
K potrebe reformy OSN sa Baerbocková vyjadrila pred stredajším hlasovaním Valného zhromaždenia o nemeckej kandidatúre na nestále kreslo v Bezpečnostnej rade OSN. Valné zhromaždenie OSN si zvolí päť nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2027 – 2028.
„Vstúpiť do Bezpečnostnej rady v tomto štádiu nie je jednoduchá úloha,“ uviedla Baerbocková. Radu opísala ako ústredné fórum pre udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.
Všetci členovia Bezpečnostnej rady by podľa nej mali zabezpečiť, aby všetky krajiny konali v súlade s medzinárodným právom vrátane stálych členov tejto rady, ktorí majú právo veta.
