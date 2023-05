Baerbocková označila Čínu za konkurenta a systémového rivala

Paríž 10. mája (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v stredu označila Čínu za čoraz väčšieho "systémového rivala" na svetovom fóre. Zároveň vyzvala Peking, aby označil Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Šéfka nemeckej diplomacie uviedla, že Nemecko chce spolupracovať s Čínou "všade, kde je to možné". Bolo by podľa nej naivné ignorovať riziko, že by sa Berlín ocitol v pozícii, v ktorej by sa na Peking spoliehal aj v oblasti bezpečnosti.



"Treba si uvedomiť, že sme konkurenti a, žiaľ, čoraz viac aj systémoví rivali," uviedla.



Baerbocková spolu so svojou francúzskou kolegyňu Catherine Colonnovou vyzvali Čínu, aby využila svoj medzinárodný vplyv na presadenie mieru na Ukrajine.



Nemecká ministerka poznamenala, že Moskva môže ukončiť konflikt stiahnutím svojich jednotiek z ukrajinského územia. "Na druhej strane, ak sa Ukrajina prestane brániť, prestane existovať a spolu s ňou aj Charta Organizácie Spojených národov," dodala. Na základe toho vyzvala Peking, aby označil Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine. Colonnová zase varovala Čínu pred dodávkami zbraní Rusku.



Šéfka nemeckej diplomacie sa v utorok v Berlíne stretla so svojím čínskym kolegom Čchin Kangom. Ten po stretnutí povedal, že Čína nemá v úmysle profitovať z vojny na Ukrajine a dúfa v ďalšie diskusie o mierovom pláne, ktorý Peking navrhol začiatkom tohto roka. Šéf čínskej diplomacie sa má v stredu v Paríži stretnúť aj s Colonnovou.