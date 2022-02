Baerbocková: Oznam o odchode ruských vojsk musia sprevádzať aj činy

Madrid 15. februára (TASR) - Po vyhlásení Ruska o tom, že niektorí vojaci rozmiestnení v blízkosti ukrajinských hraníc sa vracajú na svoje základe, "musia nasledovať činy". Vyhlásila to v utorok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Každý skutočný krok smerujúci k deeskalácii je dôvodom na nádej. V súčasnosti sme mohli počuť iba oznámenia a po tých musia nasledovať činy," uviedla Baerbocková na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila po jej rokovaniach so španielskym rezortným kolegom Josém Manuelom Albaresom.



Hovorca ruského ministerstva obrany v utorok oznámil, že časť ruských vojenských síl rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc sa vracia na svoje domovské základne. Kremeľ následne uviedol, že začiatok sťahovania časti ruských vojakov rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc bol vopred plánovaný.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba však v reakcii na uvedené informácie upozornil, že napätie pozdĺž ukrajinských hraníc zostáva vysoké a že Rusko by malo stiahnuť aj zvyšné jednotky.