Baerbocková v Pakistane upozornila na utrpenie ľudí v Afganistane

Islamabad 7. júna (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas svojej utorňajšej návštevy Pakistanu nabádala na to, aby sa napriek prebiehajúcej ruskej ofenzíve na Ukrajine nezabudlo ani na utrpenie ľudí v Afganistane. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



"Stojíme pred humanitárnou katastrofou," povedala v Islamabade šéfka nemeckej diplomacie. Zdôraznila, že ľudí v Afganistane, kde od minulého roka vládne militantné hnutie Taliban, nesmieme nechať hladovať.



"Všetko ostatné okrem humanitárnej pomoci však musí byť silne naviazané na (určité) podmienky," povedala po rozhovore so svojím pakistanským rezortným kolegom Biláwalom Bhuttom Zardárím.



V súvislosti s nedodržiavaním práv afganských žien a dievčat zo strany Talibanu Baerbocková poznamenala: "Aby sme boli (v tomto smere) naozaj úprimní, náš vplyv na to, čo sa deje v Afganistane, je veľmi obmedzený." Dodala, že všetko záleží od toho, či fundamentalisti z Talibanu budú prijímať rozhodnutia, ktoré sú v ich vlastnom hospodárskom záujme. "To však v tomto okamihu nerobia. Taliban sa uberá zlým smerom," dodala.



Zardárí vyzval islamský svet na spoločný postup, "aby sme dokázali lepšie zabezpečiť, že sa afganský režim bude riadiť medzinárodnými záväzkami". Takýmto spôsobom sa dá podľa jeho slov dosiahnuť zníženie pravdepodobnosti terorizmu v Afganistane.