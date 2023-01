Baerbocková počas návštevy Portugalska vyzvala na podporu Ukrajiny

Lisabon 4. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v stredu vyzvala Európu a Západ, aby aj v roku 2023 naďalej stáli na strane Ukrajiny. Uviedla to počas dvojdňovej návštevy Portugalska, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Je nám jasné, že naša najsilnejšia odpoveď spočíva v našej jednote ako partnerov a spojencov," povedala Baerbocková na tlačovej konferencii v Lisabone. Moskvu kritizovala za útoky na Ukrajinu počas sviatkov a použitie bômb, rakiet a bezpilotných lietadiel proti nemocniciam a energetickej infraštruktúre označila za "útok na ľudstvo".



Šéfka nemeckej diplomacie uviedla, že jej najväčším želaním do nového roku 2023 je mier. Na jeho dosiahnutie je však potrebná podpora. "Preto musíme stáť na strane Ukrajiny tak dlho, ako to bude potrebné," dodala.



Baerbocková pricestovala do Portugalska v utorok večer. V Lisabone diskutuje o situácii na Ukrajine, klimatickej a energetickej kríze a tiež o ochrane svetových oceánov.