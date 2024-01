Baerbocková pred návštevou Izraela vyzvala na ukončenie násilia

Berlín 7. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v nedeľu vyzvala na ukončenie násilia na Blízkom východe a lepšiu ochranu civilistov v Pásme Gazy. Urobila tak pred odchodom na svoju štvrtú cestu do tohto regiónu od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Terorizmus sa musí skončiť, potreba humanitárnej pomoci sa musí skončiť, tento región sa musí dostať zo začarovaného kruhu násilia," vyhlásila Baerbocková pred odchodom do Izraela, kde sa stretne s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom a ministrom zahraničných vecí Jisraelom Kacom.



Rokovania v Jeruzaleme budú zamerané na snahu oslobodiť rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiava v Pásme Gazy, na humanitárnu situáciu tamojšieho obyvateľstva a na kroky, ktoré po skončení vojny povedú k vytvoreniu dvoch samostatných štátov.



"Izrael má právo brániť sa proti terorizmu, ale civilisti musia byť počas vojenských operácií lepšie chránení," uviedla ďalej Baerbocková a vyzvala na zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



"Pásmo Gazy by v budúcnosti nemalo pre Izrael predstavovať hrozbu, Hamas by mal zložiť zbrane, a libanonské militantné hnutie Hizballáh podporované Iránom a húsíovia v Jemene by mali skončiť so svojimi nebezpečnými aktivitami," dodala s tým, že "obe strany dokážu žiť v mieri len vtedy, keď uvidia utrpenie tej druhej".