Baerbocková pricestovala po druhý raz od začiatku vojny do Kyjeva

Kyjev 10. septembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková pricestovala v sobotu na Ukrajinu, a to už po druhý raz, odkedy tam ruské sily 24. februára rozpútali vojenskú ofenzívu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Svojou návštevou Kyjeva chce šéfka nemeckej diplomacie ukázať, že "Ukrajine budeme naďalej pomáhať - tak dlho, ako to bude nutné - dodávkami zbraní, humanitárnou a finančnou podporou", uviedla Baerbocková po príchode. Zdôraznila, že chce ukázať, že Ukrajinci "sa môžu na nás naďalej spoľahnúť".



Ministerka poznamenala, že ruský prezident Vladimir Putin sa spolieha na to, že Západ sa z poskytovania pomoci Ukrajine unaví. "Myslí si, že môže vydierať naše spoločnosti lžami a dodávkami energií," povedala Baerbocková. Šéf Kremľa sa podľa jej slov domnieva, že týmto vezme krajinám energiu, aby sa bránili voči "tomuto brutálnemu útoku na hodnoty nás všetkých". Ako zdôraznila, tento plán Putinovi nikdy nemôže vyjsť a ani nevyjde. "Pretože celá Európa vie, že Ukrajina bráni náš mierový poriadok," dodala.



Baerbocková cestovala do Kyjeva špeciálnym nočným vlakom spoločne s malou delegáciou z Poľska. Stretnúť sa má okrem iného so svojím ukrajinským rezortným partnerom Dmytrom Kulebom. Jej ďalší program z bezpečnostných dôvodov nateraz zverejnený nebol.



Ministerka menovala dve konkrétne témy, ktoré pokladá za dôležité počas svojej návštevy na Ukrajine: pomoc Nemecka pri odmínovaní a takisto podpora pri objasnení spáchaných vojnových zločinov.



Baerbocková bola v máji prvou členkou nemeckej vlády, ktorá od vypuknutia vojny pricestovala na Ukrajinu. Stretla sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským, ministrom zahraničia Kulebom a znovuotvorila tiež nemecké veľvyslanectvo. Okrem toho navštívila ruskými útokmi zničené kyjevské predmestia Buča a Irpiň.



Kancelár Olaf Scholz navštívil Kyjev v polovici júna spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, talianskym premiérom Mariom Draghim a rumunským prezidentom Klausom Iohannisom.



DPA pripomína, že ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ uplynulý týždeň počas návštevy Nemecka požiadal kancelára Scholza o dodanie nemeckých tankov Leopard 2. Scholz v tejto súvislosti zdôraznil, že Berlín sa chce zamerať na poskytnutie systémov protivzdušnej obrany a delostrelectva. DPA uvádza, že žiaden sopjenec NATO dosiaľ Kyjevu nedodal bojové tanky západnej výroby.



Nemecko už Ukrajine poskytlo alebo prisľúbilo zbrane v hodnote 734 miliónov eur, vrátane desiatich samohybných húfnic typu Panzerhaubitze 2000, 15 protilietadlových tankov, troch salvových raketometov a troch obrnených vyslobodzovacích vozidiel. Naplánované je tiež doručenie štyroch systémov protilietadlovej obrany typu Iris-T.