Baerbocková rokuje v Kyjeve o pomoci Ukrajine a jej členstve v EÚ

Frankfurt 11. septembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok nečakane zavítala do Kyjeva, kde bude rokovať o pomoci Ukrajine a jej snahe o členstvo v Európskej únii.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, ide o štvrtú Baerbockovej návštevu na Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.



AFP dodala, že Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny EÚ pred rokom. Kyjev dúfa, že tento rok začne formálne rokovania o tom, čo musí urobiť, aby upevnila svoju kandidatúru na členstvo.



Podľa Baerbockej Ukrajina už v niektorých oblastiach vrátane reforiem súdnictva dosiahla značný pokrok, ale v boji proti korupcii má ešte "čo robiť".



Vo svojom vyhlásení, zverejnenom ešte pred príchodom do Kyjeva, Baerbocková súčasne uviedla, že aj EÚ sa musí pripraviť na prijatie nových členov.



Šéfka nemeckej diplomacie vo svojom vyhlásení vyzdvihla odvahu a odhodlanie, s akým sa Ukrajina bráni Rusku, čím chráni "aj slobodu nás všetkých". Ubezpečila, že Nemecko nepoľaví v úsilí podporovať Ukrajinu v jej obrane proti ruskej agresii: ekonomicky, vojensky a v humanitárnej" oblasti.



Súčasne vyjadrila znepokojenie nad núteným presunom ukrajinských detí do Ruska. Doplnila, že ruský prezident Vladimir Putin sa "nezastaví pred ničím", aby zlomil ukrajinský národ.



Uviedla, že Nemecko podporuje organizácie, ukrajinské orgány a mimovládne organizácie, ktoré sa snažia o návrat unesených detí. Dodala, že "prvým krokom k mieru je, aby Putin dovolil týmto deťom vrátiť sa domov."