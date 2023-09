Baerbocková: Rusko pre vojnu čelilo kritike v OSN

New York 22. septembra (TASR) - Rusko bolo terčom kritiky na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN i v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) a jeho medzinárodná izolácia z dôvodu vojny na Ukrajine pokračuje. Uviedla to vo štvrtok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková.



"Moskva bola terčom jasnej kritiky za svoje pretrvávajúce porušovanie Charty OSN," povedala ministerka pre DPA počas 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. "Rusko je izolované," uviedla a dodala, že aj africké, latinskoamerické a ázijské krajiny zaujali voči Rusku kritický postoj, keď sa pokúsilo spochybniť dôležité vyhlásenia o udržateľnom rozvoji a globálnom zdraví.



Baerbocková sa vo štvrtok vyjadrila aj na mimoriadnom zasadnutí BR OSN k situácii v Náhornom Karabachu, kde miestni Arméni v súčasnosti čelia útokom zo strany Azerbajdžanu.



V New Yorku počas uplynulého týždňa vyzvala medzinárodné spoločenstvo na uskutočnenie reforiem v rámci OSN, ktorá podľa jej slov nefunguje dostatočne a potrebuje zlepšenie.